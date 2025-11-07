立冬祭出進補潮！藥補、食補怎麼選 中醫提醒「這類人」勿亂補

立冬時節，眾多民眾紛紛展開進補活動，羊肉爐、薑母鴨成為熱門選擇，中藥行也忙於調配各種養生藥材。然而，專業中醫師特別提醒，進補必須依據個人體質選擇適合的藥材，過度進補反而可能傷害身體。除了藥補外，均衡飲食、適度運動和規律作息才是真正強身養氣、安然度冬的關鍵。專家建議，深綠色蔬菜也是簡單有效的食補選擇，民眾應當注重進補的適度性。

溫和進補的中藥材。（圖／TVBS）

隨著二十四節氣中的立冬到來，象徵冬季正式開始，各地菜市場人潮湧現，許多民眾積極準備進補食材，希望能夠強壯身體，安心過冬。民間有「補冬補嘴空」的習俗，在立冬這天，羊肉爐和薑母鴨成為熱門的進補選擇。除了傳統的葷食進補方式，素補和素食藥膳也逐漸受到歡迎，吸引不少注重健康的民眾選購。同時，許多人會選擇使用中藥材進補暖身，當歸活血、麥門冬潤肺、丹參養氣補血等都是冬季溫和進補的理想藥材。中藥行業者表示，有些民眾因擔心中藥味道太重而卻步，也可以選擇味道較香甜、中藥味較清淡的選擇，例如精力湯，提高年輕人的接受度。

中醫師強調，儘管中藥材具有養氣補身的功效，但進補應該根據個人體質調整，過度進補可能適得其反。中醫師特別提醒，感冒患者、便祕者和腹瀉者都不適合進補，因為這些情況下腸胃的吸收消化功能已經受阻，尤其是感冒患者已經受到風寒影響，此時進行食補並不適宜。除了藥補外，中醫師也建議民眾可以多食用深綠色蔬菜作為簡單的食補方式。進補最重要的是適度和均衡飲食，再配合規律運動和穩定作息，才能真正達到強身養氣、安然過冬的效果。專家認為，合理的進補方式結合健康的生活習慣，才是冬季保健的最佳策略。

