立冬節氣到》氣溫驟降、手腳冰冷？中醫師傳授「暖身茶＋穴道按摩」快速升溫
立冬雪初降，萬物靜藏，為來年春天儲備能量。（攝影／鄭國強）
今年的11月7日迎來24節氣的「立冬」，象徵冬季正式展開，而傳統的冬令進補就是在立冬。天氣逐漸轉冷，許多人開始添衣、進補，替寒冬儲備能量。然而，中醫提醒「冬不藏精，春必病溫」，冬令養生應順應「閉藏」的自然節律，重在補腎養陽、收斂神氣，讓身體安然過冬。
建功馬光中醫診所中醫師許哲維指出，立冬之後萬物蟄伏、陽氣漸弱，是一年之中最適合「養精蓄銳」的時節。若違背這個原則，反而容易讓腎氣、陽氣虧損，因此門診常見腰痠、關節酸痛、手腳冰冷、夜尿頻繁等患者。
以一名陳姓婦人為例，天氣轉冷後出現腰痠與怕冷情形，儘管穿了厚衣服仍覺寒意。許醫師診斷為「腎陽虛」，以桂附地黃丸加減搭配「三九貼」調補腎陽，治療約2個月後腰痠明顯改善，手腳冰冷也有好轉。
許哲維強調，立冬養生的核心是「養腎暖身」，透過茶飲、穴道與三九貼三法，能有效提升循環、補益陽氣、強健體質。
一壺黑豆杜仲紅棗茶，溫補腎陽、暖胃通經
那麼要如何具體養生呢？
許哲維表示，冬季寒氣盛，身體陽氣易受抑制，他推薦可自製一款溫和養生茶飲「黑豆杜仲紅棗茶」，有助於補腎、強筋骨、促進血液循環。
材料：水600毫升、黑豆30克、杜仲15克、桂圓6～8顆、紅棗3～5顆、老薑1～3片。
做法：
1. 黑豆以中小火炒至微香微黃。
2. 將水、黑豆、杜仲、桂圓、紅棗放入鍋中煮沸。
3. 加入薑片後轉小火慢煮20分鐘。
4. 過濾後即可飲用。
「這款茶具有溫中祛寒、補腎養血功效，尤其適合畏寒、手腳冰冷者日常飲用。」許哲維強調。
一壺黑豆杜仲紅棗茶，溫補腎陽、暖身抗寒。（圖片來源／馬光中醫診所提供）
兩大穴道暖身抗寒：關元、太溪
除了內服補氣，外在刺激穴道也是冬季保健的好方法。許哲維建議，可使用含薑的精油按摩「關元穴」與「太溪穴」，每天各按3至5分鐘，能幫助活血暖身。
．關元穴位於肚臍下約四指寬處，是補腎益氣的重要穴道，可改善腰腿酸軟與畏寒。
．太溪穴位於腳內踝與跟腱之間，為「腎經原穴」，有助於補腎、減輕關節疼痛與冬季發炎復發。
許哲維指出，很多怕冷、關節不舒服的患者，只要每天規律按壓，活動度與血液循環都會明顯改善。
按壓關元、太溪兩大穴道，促進血液循環，驅走寒氣。（圖片來源／馬光中醫診所提供）
三九貼冬防冬病，提升免疫與體力
至於冬至後的「三九貼」療法，是中醫強調的「冬病冬防」之法。
許哲維表示，所謂「三九」，指的是冬至後的3個「九天」（約每9天為一階段），此時為一年中最寒冷的時期。
三九貼會使用白芥子、細辛、肉桂等溫熱藥材，研粉調膏後敷貼在特定穴位，如肺俞、風門、內關等，能祛寒補氣、暢通經絡，改善手腳冰冷、關節痠痛、氣喘與過敏性鼻炎。
他強調，冬季若能順應節氣「補腎養陽」，不僅能減少寒冷引發的不適，也能為來年春天的「生發之氣」打好基礎。
西醫提醒：進補勿補過頭，留意血脂與血管健康
至於許多民眾喜歡在冬季進補，像是麻油雞、薑母鴨、羊肉爐和藥膳排骨等，台北醫學大學附設醫院心血管中心主任曾國翔提醒，民眾在進補時，應同時注意「血脂平衡」與「血管健康」，避免「補過頭」的風險。
根據國健署資料，國人20歲以上血脂異常盛行率高達3成，但多數人並無明顯症狀，約有4-7成未被發現。曾國翔指出，冬季氣溫下降會使血管收縮、血壓上升，本就容易引發心肌梗塞、中風等心血管疾病；若再大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高油料理，或缺乏運動，對血管更是「雙重打擊」。
「許多人補得太油，反而讓血脂飆高，血管堵住了，進補的效果就全打折扣。」曾國翔指出。他建議，冬季養生應掌握3大原則：
1. 注意保暖：透過適當運動與保暖衣物，避免血管因低溫收縮，確保血流通暢。
2. 血脂管理：減少高油食物，選擇清爽高纖烹調方式，從飲食源頭管理血脂。
3. 維持循環代謝：適度透過保健營養補充協助體內調節，減輕血管壓力，維持代謝機能。
醫師提醒民眾在進補時，應同時注意「血脂平衡」與「血管健康」。（圖片來源／freepik）
東西醫同聲呼籲：冬藏為來年生機預備
中醫講求「冬藏以待春生」，西醫強調「血管暢通保健康」，兩者殊途同歸。許哲維提醒，立冬養生不僅是補身，更是順應自然、調整身心節奏的過程；而曾國翔則補充，若能兼顧飲食節制與循環代謝，才能讓冬季補得健康、無負擔。
「用一壺茶、兩穴道、三九貼，把身體暖起來；同時少油少鹽、動一動，讓血管也跟著通暢。」兩位醫師一致建議，真正的冬令養生，是內外兼顧、動靜平衡的智慧。
