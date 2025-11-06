立冬補冬別吃錯！營養師教你「正確補法」不怕熱量爆表

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】立冬將至，象徵著冬季的開始，許多民眾習慣進行「補冬」來強身健體、增強免疫力。常見補品有燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨、十全大補湯等。不過，衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉提醒，在營養豐富的現代，再進補高油脂、高熱量補品，怕的是補出肥胖，遠離健康。

進補需視個人狀況調整 避免危害身體健康

柯秋凉營養師表示，進補還是要依據個人健康狀況調整，才能達到「補對不補過」的效果，有些慢性疾病如高血壓、糖尿病、腎臟病及心血管疾病者等，要注意鹽分、膽固醇、飽和油脂，也要注意補品中勿加入大量酒精，才能吃得健康又安心。

進補掌握這些原則 不怕愈吃愈胖又健康

柯秋凉營養師分享，進補應掌握「三大原則」並避開「三大禁忌」:

「三大原則」

冬令補品、聰明搭配

當正餐食用，選用低油脂肉品或魚類並搭配青菜，烹調時清除上面浮油再加佐料或藥材燉煮，減輕腸胃負擔。 營養均衡，補對不補過

進補不等於大魚大肉，控制每次進食量，若烹煮或購買了較多的補品，宜分次吃或多人分食，以維持體重控制。 依個人生理狀況調整補法

民眾若擔心怕胖、或擔憂慢性病的影響，卻又想吃又不敢吃冬令補品，可以請教醫師或營養師，就可以多一份安心「補嘴空」！

「三大禁忌」

忌過度油膩

如羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等高脂料理易導致腸胃不適、血脂上升與體重增加，建議配合聰明搭配食用。 忌忽視慢性病

糖尿病、高血壓、腎臟病患者應選擇合宜進補方式，避免加重病情，建議專業諮詢，以安心「補嘴空」。 忌麻油、酒精過量

麻油與酒，則應視身體情況酌予減量，才能補對不補過。

進補前先諮詢營養師 發揮效果不負擔

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，隨著氣候與生活型態改變，民眾在季節性飲食調養時，應重視個人化營養管理。他強調，進補不只是習俗，更是健康促進的重要環節。透過營養師指導，根據個人狀況調整飲食，才能發揮保健效果」。也鼓勵民眾善用營養諮詢，提升健康素養，迎接暖心暖身的冬天。

