立冬補冬遵循三大忌、三守則

立冬將至，衛福部草屯療養院營養師表示，進補還是要依據個人健康狀況調整，才能達到「補對不補過」的效果，提醒掌握「三大原則」、避開「三大禁忌」。

三大原則──1. 冬令補品、聰明搭配：當正餐食用，選用低油脂肉品或魚類並搭配青菜，烹調時清除上面浮油再加佐料或藥材燉煮，減輕腸胃負擔。2. 營養均衡，補對不補過：進補不等於大魚大肉，控制每次進食量，若烹煮或購買了較多的補品，宜分次吃或多人分食，以維持體重控制。3. 依個人生理狀況調整補法：擔心怕胖或擔憂慢性病的影響，卻又想吃又不敢吃冬令補品，可以請教醫師或營養師，就可以多一份安心「補嘴空」。

三大禁忌──1.忌過度油膩：高脂料理易導致腸胃不適、血脂上升與體重增加。2.忌忽視慢性病：糖尿病、高血壓、腎臟病患者建議專業諮詢，以安心「補嘴空」。3.忌麻油、酒精過量。