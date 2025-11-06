立冬補嘴空 感冒/腹瀉/便祕不宜

立冬食補中醫師推出七味養生湯補血益氣。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

11月7日是24節氣中的「立冬」，象徵冬季正式到來。民間素有「立冬補冬，補嘴空」的習俗，許多民眾紛紛準備羊肉爐、薑母鴨或藥膳燉湯進補暖身。不過，中醫師提醒，進補應視個人狀況調整，腸胃不佳者不宜過度食補，以免適得其反。

「立冬」，象徵冬季正式到來，民間有「立冬補冬，補嘴空」的習俗，中醫師許蘭群指出，立冬進補可讓身體更健康，有助提升免疫力與禦寒力，但若有感冒、腹瀉或便秘等腸胃不適症狀，就不建議大量進補，應先調理腸胃再補。

她建議可選擇溫和養生湯方，使用黃耆、當歸、麥門冬、丹參，再搭配紅棗與枸杞一同燉煮。當歸可活血通絡、促進血液循環；麥門冬能去寒清心、潤肺養陰；丹參具有養氣補血、調和氣血的功效，都是立冬進補的好食材，此外可用深色蔬果如菠菜、芥蘭或火龍果等當季蔬果做最簡單的食補。

傳統中藥材店也推出十味精力湯，良安蔘中藥店李宜峰老板表示，除中醫的養生湯外，可以加上川芎、熟地，川芎活血，熟地，色黑補腎還能讓湯頭更濃郁，加強免疫系統，不同於十全大補湯，精力湯沒有藥味老人、小孩接受度更高。

醫生表示，現代人習慣直接到店裡吃薑母鴨，羊肉爐，但在家裡自己補1包中藥材300元左右就可以一家4口一起補，經濟實惠就能達到進補功效，民眾到可靠商家，才不會用到過期藥材。

冬令進補講求「順時而養」，適度進補、均衡飲食，加上適當運動與早睡早起，才能真正達到強身養氣、安然過冬的效果。