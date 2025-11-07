立冬補身不用排隊！7-11薑母鴨、藥燉排骨、麻油雞一人開鍋爽吃

7-ELEVEN推出立冬必吃的薑母鴨、藥燉排骨等補身料理，一個人就能開吃。

今天立冬，不想出門排隊吃羊肉爐等補身料理沒關係，7-ELEVEN近期就推出應景湯品「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」，還有麻油雞湯，全都是小分量包裝，不必揪人，一個人就能暖呼呼開鍋。

除了進補湯品，7-ELEVEN的「饗喫鍋」專區滿足想吃火鍋的需求，從湯底到肉片、蔬菜、火鍋料都能自由搭配。

「饗喫鍋火鍋專區」有近百款小分量且經專業選品的火鍋周邊。

小家庭、單身族群或想隨時暖身的人，都能挑自己愛的組合，像是牛五花、豬梅花、免切洗蔬菜、Q彈海鮮丸、芋頭貢丸，隨時加料。

吃鍋必加的蔬菜，以有機小白菜、青江菜、高冷高麗菜及杏鮑菇等最受歡迎。

特色火鍋也很吸睛，像是冷凍微波即食的「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」，紅燒湯底鮮甜醇厚，搭配大白菜、豆皮和炸魚薯條，讓蔬菜與魚肉的鮮味融入湯頭，冷冷天吃特別暖心。

超商與「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出微波即食的個人鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」。

還有經典石頭鍋、剝皮辣椒雞湯鍋、胡椒豬肚鍋、麻辣鴨血豆腐鍋等多款鍋物，微波就能上桌，個人化又便利。

超商與各大知名火鍋品牌合作，獨家開發可常溫保存，微波即食的鍋物。

目前有多項優惠，指定鍋底任選2件79折、4件75折，冷凍指定品項任選3件88折。12月10日起，消費滿599元還能加購火鍋食材造型毛毯，蓋著吃更暖和療癒。宅在家也能透過foodomo、Uber Eats、foodpanda外送，輕鬆享受立冬鍋物。



