立冬財運旺！「5星座、3生肖」有貴人帶你飛 威力彩2億快買
生活中心／賴俊佑報導
立冬來臨，財運格局悄然改變，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、3生肖」在立冬這半個月財運最旺，有人正財穩健、有人偏財意外驚喜、有人則能因貴人助力而財源漸旺，另外威力財頭獎將衝破2億，記得買彩券試試手氣。
TOP 5水瓶座（1/20-2/18）
水瓶座在立冬時期特別容易因事業而得財，這段時間的他們思考清晰、行動果斷，能抓住別人忽略的機會。工作上容易遇到願意提拔的貴人，或因努力被看見而獲得加薪、升職的機會。水瓶座的創新想法和解決問題的能力特別突出，適合勇敢展現自己的專業與創意。只要肯主動表現，財運就會隨著事業自然流動。這段時間越忙越有錢，越踏實越穩定，是憑實力讓金錢進門的時期。簡單來說，水瓶座此時是「做得多、賺得多」的黃金週期。
TOP 4巨蟹座（6/21-7/22）
立冬這段時間，巨蟹座的偏財運特別亮眼，運氣好到連小小的嘗試都可能有收穫。無論是抽獎、投資、買賣或副業，都有機會帶來意外進帳。巨蟹座的直覺特別準，只要憑感覺出手，常能抓到時機。朋友、親人或合作夥伴也可能成為帶財的關鍵人物。這不是拼命努力得來的錢，而是運氣與靈感的禮物。越放鬆越容易招財，越信任自己越能迎來驚喜。巨蟹座此時只要保持好心情，機會自然會自己送上門，是「福氣越多、錢氣越旺」的時期。
TOP 3天秤座（9/23-10/22）
天秤座在立冬這段時間特別受歡迎，無論到哪裡都能吸引好人緣。說話得體、笑容親切，讓人自然想幫助他們。朋友介紹的機會、合作邀約或客戶推薦，都可能變成財富的來源。只要多參與聚會、主動聯繫人脈，就能從互動中找到新收入。天秤座此時適合用魅力與真誠打開財運，不用費力爭取，機會就會靠近。越友善越容易被看見，越熱心越能得回報。立冬之日，是靠好人緣創造財富的時刻，笑容就是最強的招財力。
TOP 2雙子座（5/21-6/20）
雙子座在立冬這段時間財運非常穩定，特別適合專注在正職與日常工作。努力就有成果，付出就能看見回報。這段時期的雙子思路清楚，做事效率高，也更懂得把握時間與資源。只要堅持原有方向，不躁進、不偷懶，金錢就會自然流入。上司賞識、顧客信任或長期合作的穩定收益，都是主要收入來源。雙子此時最適合腳踏實地，少說多做。此時是個靠實力賺錢、靠穩定致富的時期，只要不分心，就能穩穩把錢留在手裡。
TOP 1天蠍座（10/23- 11/21）
天蠍座在立冬期間正偏財同時旺盛，財路既穩定又有意外驚喜。工作收入持續增加，同時投資、副業或合作機會也容易帶來額外收益。天蠍直覺敏銳，能在合適時機做出判斷，抓住金錢流動的節奏。此時只要用心觀察、果斷行動，不論主業或副業，都能累積財富。朋友或合作夥伴也可能帶來有利消息，增加收入來源。天蠍座此刻宜積極拓展機會，但保持理智，避免衝動消費。立冬對天蠍來說是「穩定收入與額外驚喜兼得」的黃金財運期。
TOP 3.雞
進入立冬時，生肖雞的財運明顯提升，他們的努力更容易轉化為實際收益。平日勤奮謹慎的性格在這段時間得到加成，無論是正職收入還是副業或投資，都能穩健增長。貴人運使他們在工作上有更多合作機會，身邊的人能提供實用的建議或資源，讓金錢流動更順暢，也能抓住短期內的賺錢機會。這段時間，他們做決策更加果斷，理財規劃更有條理，因此財運不僅旺盛，而且相對穩定。
另一方面，生肖雞的人在立冬容易遇到適合長期累積的機會，無論是投資、事業還是技能提升，都能帶來長遠回報。平時的細心與謹慎在這段時間特別有價值，避免了不必要的損失，財富增長更可觀。生活中的小額投資或額外收入，也可能因為貴人或時機巧合而產生意外收穫，使財運呈現多元化。
TOP 2.猴
立冬一到，生肖猴的財運就呈現明顯上升的趨勢。平日靈活、聰明的性格在這段時間被進一步放大，使他們在投資和理財上比平時更加敏銳。無論是短期的投資機會還是工作上的額外收入，都容易被他們抓住，帶來實際的收益。加上貴人運旺盛，身邊的人會提供有用的資訊或資源，使他們的判斷更加準確，避免失誤。這段時間，他們的財務決策更果斷，行動也更快速，因此賺錢的效率明顯提升，財運呈現穩中帶旺的格局。
除此之外，生肖猴在立冬還會遇到多方助力，讓財富積累更有保障。平日積累的人脈與經驗在這段時間發揮作用，使他們在商機面前能迅速做出反應，捕捉利潤空間。生活中偶然出現的小機會，也容易轉化為額外收益，讓財運呈現多元化與彈性增長。
TOP 1.蛇
立冬一到，生肖蛇的財運開始穩步攀升，他們天生敏銳的判斷力和謹慎的性格得以充分發揮。這段時間，他們在投資或工作上能洞察先機，抓住稍縱即逝的機會，讓金錢流動更加順利。平日累積的人脈與經驗也在此時發揮作用，幫助他們做出更明智的決策，避免不必要的風險。加上貴人運旺盛，能提供實用建議或資源，讓財務安排更加周全，整體財運呈現穩中帶旺的格局，使收入與資產都有明顯提升。
於此同時，生肖蛇在立冬後的理財眼光也格外精準，他們懂得如何分配資源，既追求穩健收益，又能抓住高回報的機會。小額投資、職場紅利或副業收入，都容易因時機和策略而放大，帶來額外的財富增長。這段時間，他們的耐心與謹慎讓每一步操作都更具價值，財運增長不僅可觀，且持續性強。
更多三立新聞網報導
「養豬大縣」準備好了！每日出豬量增10% 籲中央全面禁止廚餘養豬
普發1萬助攻！SOGO週年慶拚121億 不怕電商搶客：我們才是雙11始祖
5大速食雙11優惠！漢堡、雞塊買1送1 大比薩只要199元
直擊／魯肉飯名店「用素肉」被罵爆！店內公告曝光 業者委屈：盼客體諒
其他人也在看
立冬後大翻身！4生肖財運猛升 加薪機會找上門
立冬後大翻身！4生肖財運猛升 加薪機會找上門EBC東森新聞 ・ 17 小時前
威力彩頭獎2億！3星座橫財不斷 像「行走的聚寶盆」
威力彩明（6日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月有「3星座」被財神爺點名，橫財不斷，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 16 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 10 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 22 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 18 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前