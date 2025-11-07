立冬財運旺！「5星座、3生肖」有貴人帶你飛 威力彩2億快買

生活中心／賴俊佑報導

命理老師表示，立冬對天蠍來說是「穩定收入與額外驚喜兼得」的黃金財運期。(圖／資料圖)

立冬來臨，財運格局悄然改變，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、3生肖」在立冬這半個月財運最旺，有人正財穩健、有人偏財意外驚喜、有人則能因貴人助力而財源漸旺，另外威力財頭獎將衝破2億，記得買彩券試試手氣。

TOP 5水瓶座（1/20-2/18）

水瓶座在立冬時期特別容易因事業而得財，這段時間的他們思考清晰、行動果斷，能抓住別人忽略的機會。工作上容易遇到願意提拔的貴人，或因努力被看見而獲得加薪、升職的機會。水瓶座的創新想法和解決問題的能力特別突出，適合勇敢展現自己的專業與創意。只要肯主動表現，財運就會隨著事業自然流動。這段時間越忙越有錢，越踏實越穩定，是憑實力讓金錢進門的時期。簡單來說，水瓶座此時是「做得多、賺得多」的黃金週期。

TOP 4巨蟹座（6/21-7/22）

立冬這段時間，巨蟹座的偏財運特別亮眼，運氣好到連小小的嘗試都可能有收穫。無論是抽獎、投資、買賣或副業，都有機會帶來意外進帳。巨蟹座的直覺特別準，只要憑感覺出手，常能抓到時機。朋友、親人或合作夥伴也可能成為帶財的關鍵人物。這不是拼命努力得來的錢，而是運氣與靈感的禮物。越放鬆越容易招財，越信任自己越能迎來驚喜。巨蟹座此時只要保持好心情，機會自然會自己送上門，是「福氣越多、錢氣越旺」的時期。

TOP 3天秤座（9/23-10/22）

天秤座在立冬這段時間特別受歡迎，無論到哪裡都能吸引好人緣。說話得體、笑容親切，讓人自然想幫助他們。朋友介紹的機會、合作邀約或客戶推薦，都可能變成財富的來源。只要多參與聚會、主動聯繫人脈，就能從互動中找到新收入。天秤座此時適合用魅力與真誠打開財運，不用費力爭取，機會就會靠近。越友善越容易被看見，越熱心越能得回報。立冬之日，是靠好人緣創造財富的時刻，笑容就是最強的招財力。

TOP 2雙子座（5/21-6/20）

雙子座在立冬這段時間財運非常穩定，特別適合專注在正職與日常工作。努力就有成果，付出就能看見回報。這段時期的雙子思路清楚，做事效率高，也更懂得把握時間與資源。只要堅持原有方向，不躁進、不偷懶，金錢就會自然流入。上司賞識、顧客信任或長期合作的穩定收益，都是主要收入來源。雙子此時最適合腳踏實地，少說多做。此時是個靠實力賺錢、靠穩定致富的時期，只要不分心，就能穩穩把錢留在手裡。

TOP 1天蠍座（10/23- 11/21）

天蠍座在立冬期間正偏財同時旺盛，財路既穩定又有意外驚喜。工作收入持續增加，同時投資、副業或合作機會也容易帶來額外收益。天蠍直覺敏銳，能在合適時機做出判斷，抓住金錢流動的節奏。此時只要用心觀察、果斷行動，不論主業或副業，都能累積財富。朋友或合作夥伴也可能帶來有利消息，增加收入來源。天蠍座此刻宜積極拓展機會，但保持理智，避免衝動消費。立冬對天蠍來說是「穩定收入與額外驚喜兼得」的黃金財運期。

命理師表示，屬蛇者立冬除了貴人運旺，平時累積的人脈對工作運也有幫助。（圖／資料圖）

TOP 3.雞

進入立冬時，生肖雞的財運明顯提升，他們的努力更容易轉化為實際收益。平日勤奮謹慎的性格在這段時間得到加成，無論是正職收入還是副業或投資，都能穩健增長。貴人運使他們在工作上有更多合作機會，身邊的人能提供實用的建議或資源，讓金錢流動更順暢，也能抓住短期內的賺錢機會。這段時間，他們做決策更加果斷，理財規劃更有條理，因此財運不僅旺盛，而且相對穩定。

另一方面，生肖雞的人在立冬容易遇到適合長期累積的機會，無論是投資、事業還是技能提升，都能帶來長遠回報。平時的細心與謹慎在這段時間特別有價值，避免了不必要的損失，財富增長更可觀。生活中的小額投資或額外收入，也可能因為貴人或時機巧合而產生意外收穫，使財運呈現多元化。

TOP 2.猴

立冬一到，生肖猴的財運就呈現明顯上升的趨勢。平日靈活、聰明的性格在這段時間被進一步放大，使他們在投資和理財上比平時更加敏銳。無論是短期的投資機會還是工作上的額外收入，都容易被他們抓住，帶來實際的收益。加上貴人運旺盛，身邊的人會提供有用的資訊或資源，使他們的判斷更加準確，避免失誤。這段時間，他們的財務決策更果斷，行動也更快速，因此賺錢的效率明顯提升，財運呈現穩中帶旺的格局。

除此之外，生肖猴在立冬還會遇到多方助力，讓財富積累更有保障。平日積累的人脈與經驗在這段時間發揮作用，使他們在商機面前能迅速做出反應，捕捉利潤空間。生活中偶然出現的小機會，也容易轉化為額外收益，讓財運呈現多元化與彈性增長。

TOP 1.蛇

立冬一到，生肖蛇的財運開始穩步攀升，他們天生敏銳的判斷力和謹慎的性格得以充分發揮。這段時間，他們在投資或工作上能洞察先機，抓住稍縱即逝的機會，讓金錢流動更加順利。平日累積的人脈與經驗也在此時發揮作用，幫助他們做出更明智的決策，避免不必要的風險。加上貴人運旺盛，能提供實用建議或資源，讓財務安排更加周全，整體財運呈現穩中帶旺的格局，使收入與資產都有明顯提升。

於此同時，生肖蛇在立冬後的理財眼光也格外精準，他們懂得如何分配資源，既追求穩健收益，又能抓住高回報的機會。小額投資、職場紅利或副業收入，都容易因時機和策略而放大，帶來額外的財富增長。這段時間，他們的耐心與謹慎讓每一步操作都更具價值，財運增長不僅可觀，且持續性強。

