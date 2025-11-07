立冬轉新運 命理師分享5撇步：財運、事業、健康、桃花運補起來

台北市 / 林彥廷 綜合報導

今（7）日是立冬，風水命理專家湯鎮瑋分享「立冬換新運」5撇步，讓大家在立冬換新運，為2026年提前儲備能量，讓財運、事業、健康、桃花運補起來。

湯鎮瑋表示，立冬算是為2026年的好運能量來做儲備的很重樣的節氣點，接著他分享5撇步，同時也強調「有做有開運，沒做也平安無事啦」。

湯鎮瑋指出，第一，在轉接節氣的前後一個禮拜「不要吵架」，吵架一定會壞了運氣，生氣時會消耗很多陽氣、陰氣提升，把體力、精氣神都消耗掉要怎麼儲備能量？吵架不僅會脫相，運氣也會脫運，建議這一個禮拜把口德修好、不要吵架，平常較體弱多病者要多注意，在交接運的時候，可能會有一些無常變化。

第二，多多行善布施，有錢出錢、有力出力，在能力範圍內去做就好，不要餓肚子了還要去幫助別人。

第三，立冬這一天「點燈」，湯鎮瑋提到，人在交換節氣的時候，容易做錯決定、亂投資、誤判情勢，讓自己一步錯、步步錯。

湯鎮瑋表示，點燈分兩種，一種是個人、一個是居家風水，居家風水部分，首先把家裡內外打掃乾淨，尤其財位與大門的位置，大門是引氣口，若大門動線不好、有異味，都會影響財運、人際關係，建議清理雜物，大門髒了也要擦拭乾淨，財位也要布置、打理好。

湯鎮瑋指出，點燈方位是「正東方、東南方」的位置，可以擺放居家財運燈或鹽燈，幫助淨化磁場，可以在早上7點到11點，或晚上9點到11點點燈。

第四，「改頭換面」，在立冬當天剪頭髮、染暖色系頭髮。2026是馬年又逢九宮飛星的一白星，貪狼星入中宮，馬年又跟桃花有關，桃花是帶財、增加貴人運，可以開始嘗試改變造型，進行皮膚管理、打扮自己，讓自己看起來容光煥發。

最後第五個，「食補」方式，象徵性討吉利，立冬、冬至都會吃甜湯圓，表示所求所願圓滿如願、圓圓滿滿，也能從吃帶來好心情。

