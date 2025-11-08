▲立冬送暖，救國團臺中市團委會發放愛心急難扶助基金傳遞社會溫情。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】時值立冬，氣溫轉涼之際，救國團臺中市團委會於7日在臺中市龍井區舉辦「愛心急難扶助基金」發放活動，針對經濟困難家庭提供即時援助，以實際行動傳遞社會的溫暖與關懷。

此次受助對象中，陳○興先生因身心障礙與車禍造成失能，長期受血糖過高影響導致視力模糊，妻子又罹患急性肺水腫需長期治療，家庭生活陷入困境；另一位林○輝先生則罹患食道癌，家中僅靠妻子從事清潔工作維生，還需扶養年邁母親與兩名子女，龐大的醫療開銷讓生活壓力倍增。

田中里長張文慶與南寮里長林志強在了解情況後，隨即通報相關單位協助。救國團臺中市團委會接獲通報後，立即展開訪視評估，並提供急難扶助金小額資助，以解燃眉之急。當日由救國團臺中市團委會邱冠彰總幹事親自到場代表致贈扶助金，向受助家庭表達誠摯關懷與鼓勵，期盼能帶來實際幫助與心靈上的支持。

邱冠彰總幹事表示，立冬象徵一年寒冬的開始，更提醒社會在天氣轉冷的時節要主動伸出溫暖的手。救國團長期致力於弱勢關懷與社會公益服務，秉持「救急不救窮」的原則，針對急難個案給予即時協助與陪伴。114年度在台中地區已協助17個急難家庭，除關懷弱勢外，也持續推動正向教育、青年志願服務與社會公益行動，讓更多愛與希望能夠傳遞下去。

他強調，救國團不僅是一個青年培育的平台，更是連結社會善意的橋樑。透過每一次的關懷與實際行動，期盼能凝聚社會各界的愛心能量，陪伴更多急難與弱勢家庭走出低谷、重拾信心，讓愛在寒冬中持續蔓延，溫暖每一個需要幫助的角落。