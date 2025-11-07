立冬送暖 榮民人瑞陳伯伯104歲慶生祝壽

南投縣榮服處為榮民人瑞陳伯伯一0四歲慶生祝壽。(圖：南投榮服處提供)

立冬初始之際，南投縣榮民服務處由王怡文處長偕同羅婷婷副處長、同仁及替代役男，專程前往中興新村陳伯伯家中辦理一0四歲慶生活動，並邀請榮欣志工一同為陳伯伯祝壽。王處長首先致贈營養補充品禮盒，並轉贈欣中天然氣公司賀壽禮券。席間陳伯伯將榮服處準備的祝壽蛋糕及壽桃分送與會來賓，現場洋溢歡樂的氣氛。眾人歡唱生日快樂歌並祝福陳伯伯福壽安康，讓他在立冬時節，感受到滿滿的溫暖祝福與關懷。

陳伯伯浙江奉化縣人，軍旅期間曾於浙江省紹興縣國民兵團團本部擔任副官，該團兼任會稽山剿共司令部，負責抗戰及剿共任務。民國38年隨政府來台退伍後，轉任省府兵役處服務至退休。伯伯於一0四年獲頒抗戰勝利紀念章，其在抗戰期間的愛國情操與犧牲奉獻精神皆足為後輩學習典範。陳伯伯平日早睡早起，習慣練外丹功，生活規律，養生有道。

王處長表示，榮民前輩一生為國家奉獻心力，退伍後在社會亦默默付出不求回報，精神令人感佩，關懷退伍袍澤，提供完善服務照顧是榮服處核心工作及任務，榮民老前輩們為國家社會的付出與奉獻，無私精神足為全民表率，服務處希望能藉由祝壽活動，讓長者感受到輔導會的溫馨關懷，並表達對陳伯伯崇高敬意與祝福，祝願伯伯身體健康，平安順遂，生日快樂。