立冬這天雪未至（外一首）／趙浩平
趙浩平
風很冷
雲層很厚
屋簷，電線杆，晾衣繩
它們沉默著
仿佛等一個承諾
今天會下雪
孩子們穿上羽絨服
站在窗邊數雲朵
雲像棉花糖
應該能變成雪花
街上的行人裹著圍巾
腳步匆匆
賣菜的老婦正在收攤
不時抬頭望天
雪好像就要來了
夜幕落下時
風還在吹
樹影搖晃
可雪，始終沒有來
人們終究睡去
夢裏或許還有雪的影子
但這個日子值得紀念
立冬
雖然雪未至
心卻踏實了很多
因為我們都曾相信過
那個即將來臨的漫天雪冬
◆立冬了
立冬了
窗外的風開始變得冰冷
屋內，火爐燒得正旺
木柴劈啪作響
爐火映紅了牆角
也照亮了掛在牆上的老掛曆
孩子們脫了鞋，盤腿坐在毛毯上
腳丫子凍得微紅
他們把臉湊近爐口
看火星跳起又落下
窗外，雪還沒來
屋裏已經足夠暖和
窗玻璃上結了一層薄霜
像一層紗
把外面的世界輕輕隔開
而我們，就這麼坐著
聽著柴火的聲音
等著冬天的一場大雪
