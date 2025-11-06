立冬進補別亂吃！薑母鴨、羊肉爐若吃錯恐上火傷身

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

今（7）日是立冬，天氣明顯轉寒，許多民眾互揪進補，不過中醫師楊佩鈺提醒，進補食材多數屬溫熱性，若過量食用或食材搭配不當，易引發「燥熱上火」症狀，容易出現口乾、便秘、睡眠不佳，建議補氣血時，適量搭配滋陰潤燥的食材，如枸杞、紅棗，保持身體陰陽平衡。



薑母鴨、羊肉爐熱量高 務必控制食用份量



「冬季進補並非一昧大補！」楊佩鈺指出，每個人體質不同，需依體質調整進補食材，例如，陰虛者（容易口乾、皮膚乾燥者）可選擇滋陰潤燥的食材（銀耳、蓮子）；而陽虛者（易手腳冰冷、怕冷者）適合溫補的食材（當歸、黃耆）。

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提到，坊間常見薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等食補，雞、羊等肉類在中醫學上為較偏溫燥屬性，佐料多半是老薑、米酒等，也是溫補食材，適合怕冷、臉部較無血色、易腹瀉及消化不好等的陽虛、冷底體質。



不過，薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等溫補仍須適量品嘗，一旦過量，易導致上火、發炎，除此之外，這類補品熱量偏高，如有肝腎臟疾病、肥胖問題、三高、免疫疾病等問題，以及懷孕及5歲以下孩童等，務必適量食用。



進補要看體質！ 中醫師推薦4道藥膳食譜



「不是所有人都適合進補！」中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳佩芸強調，免疫系統疾病患者或有嚴重發炎症狀的人應避免進補，再者濕熱體質或易口乾舌燥、睡眠品質不佳者，應避免過燥熱的食補，如薑母鴨、燒酒雞、麻油雞和羊肉爐。



莊照宇也建議，在冬令進補時可以選擇四神湯，配合百合、玉竹等溫補湯品，具有養陰安神效果，且孕婦跟小朋友也可安心品嚐。



楊佩鈺則推薦4道立冬進補食譜，分述如下：

1.當歸黃耆雞湯： 準備當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉等食材，將雞肉燉煮，加入當歸、黃耆、紅棗和枸杞（皆幾片、適量即可），燉至肉質嫩滑。當歸和黃耆能夠補氣血，紅棗與枸杞滋陰養血，有助於提升氣色、強健體質，特別適合女性冬季進補。



2.黨參淮山枸杞湯： 準備黨參、淮山、枸杞、瘦肉等食材，將瘦肉燉煮，加入黨參、淮山、枸杞等補益食材煮至入味，能補脾益氣，提升抵抗力，解決因季節變化引起的疲憊、食慾不振、免疫力下降等問題。



3.北芪鱸魚湯： 準備北芪（黃耆）、鱸魚、紅棗、薑片等食材，將鱸魚煎香後，加入北芪、紅棗、薑片，一起燉煮至湯頭濃郁。鱸魚富含蛋白質，加上補氣的北芪、紅棗、薑片，不僅能增強脾胃運化功能，還能增強身體保護力，非常適合冬日保養。



4.桂圓蓮子百合粥： 準備桂圓、蓮子、百合、糯米、冰糖等食材，將食材加水熬成粥，最後加入冰糖調味，是適合秋冬季夜晚飲用的甜品。桂圓、蓮子、百合均有安神助眠的作用，能舒緩手腳冰冷等不適，幫助緩解冬季易出現的失眠、手腳冰冷問題。



# 首圖來源／Freepik

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）



