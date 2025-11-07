立冬進補別傷身！ ３熱門中藥材恐影響西藥

11月7日是立冬，象徵冬季正式開始。立冬不僅代表氣候轉冷，更是民間傳統進補、轉運的重要時機。專家提醒，進補前應先了解自身體質，並注意中西藥交互作用可能帶來的風險，以確保健康養生。

今天（7）日正式進入24節氣的「立冬」。（示意圖／取自pixabay）

立冬是24節氣中第19個節氣，太陽位於黃經225度。根據台北市天文台的曆象表，立冬通常落在每年11月7日或8日。民俗專家柯柏成指出，2025年立冬時間將在11月7日12時03分48秒交節氣。

農田水利署與農業部資料顯示，「冬」是一年中最後的季節，象徵萬物收藏、冰凍的時節。《古代曆書》記載：「斗指西北維為立冬，冬者終也，立冬之時萬物終成，故名立冬也。」立冬後，天地萬物活動趨於休止，動物開始準備過冬，農人則進行作物冬藏。

廣告 廣告

在民間習俗中，立冬被視為進補的好時機。俗諺有云：「立冬補冬，補嘴空」，意指經歷一年辛勞與氣候變化後，應趁此時進補、恢復元氣。不過，農業部食農教育資訊整合平台指出，台灣位於亞熱帶地區，立冬時節並不會特別寒冷，有時還會有炎熱陽光出現，因此有「十月小陽春」之稱。

立冬期間有多項禁忌需注意，包括不宜過早外出、避免喝太燙的水、不宜洗熱水澡過久、避免激烈運動、不宜太晚睡、忌暴飲暴食、忌淋雨、忌情緒激動，以及不可忽略探望長輩。

若補得過於油膩或過重，反而可能導致嘴破、便秘，甚至血脂血糖上升等問題。（圖／報系資料照）

亞東紀念醫院傳統醫學科主任林巧梅強調，立冬進補前應先了解自己的體質。她表示：「虛則補之，若有氣虛、血虛時，便可以補氣補血，若陰不足便可以養陰，火氣大的實熱性體質，不能亂補中藥。」

專家建議的立冬10大養生食材包括薑母、羊肉、麻油、當歸、雞肉、山藥、紅棗、枸杞、黑芝麻、何首烏/熟地黃。這些食材各有不同的養生功效，適合不同體質的人食用。

藥師公會全聯會特別提醒民眾，中藥、西藥都是藥，不可輕忽中藥的藥性。黃耆、當歸、人參等冬令進補熱門藥材，可能與西藥產生交互作用，導致病情失控，是重大的藥物配伍禁忌。因此，慢性病患在立冬進補前務必向藥師諮詢，確保用藥安全。

延伸閱讀

影/台中某餐廳瓦斯鋼瓶起火 1員工二度灼傷送醫

疑報復美國制裁 北韓再射彈道飛彈挑釁

官宣！陸第三艘航母「福建艦」正式入列 習近平登艦視察