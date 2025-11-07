立冬進補好時機！吃碗湯圓寓意「一家團圓」

記者黃國瑞、蔡宥嫻、吳杰澄／台北-宜蘭報導

今（7）日是24節氣裡的立冬，在這一天也就是進補的好時機，除了傳統的補湯薑母鴨、羊肉爐之外 ，現在也有不少人會選擇吃湯圓，甜湯寓意一家團圓，今日也很適合替自己除壞運添好運。

立冬許多人會吃湯圓、甜湯。

紅白小湯圓在滾水裡翻騰，煮到軟Q之後，加進紅豆湯裡，一碗熱呼呼的甜湯端上桌。

時序進入冬天，有不少人會選擇來吃補品，但同時也會有人選擇來吃紅豆湯圓，除了寓意著一家團圓之外，也來替自己補補運氣。

甜湯湯圓寓意一家團圓。

今日是立冬，也就是進入冬天的第一天，是進補的好時機，台灣最經典的補冬料理，除了羊肉爐、麻油雞、十全大補湯之外，也有不少人會選擇來碗甜甜的湯圓。

湯圓店老闆吳榮美：「有金有銀又代表招財進寶，圓圓滿滿又招財進寶，又有團員的意思，我覺得非常好。」

迎接入冬第一天，也有民眾會到中藥行，自己抓藥材調配進補養生湯。

也有民眾自己抓藥材調配進補養生湯。

民眾：「它味道不會非常重，但它香氣又很夠。」

中藥業者李宜峰：「所以我們現在都用比較香甜，中藥味比較清淡一點的方式下去（煮）。」

依照民俗，可以在這天替自己添好運，而今年立冬又遇上「月破日」，民眾可以把握機會揮別厄運，啟動新運迎富。

命理師楊登嵙：「準備紅紙寫下，你今年不順遂的事情，到廟裡向神明祈求，這些厄運都消除，然後燒化去除厄運。」

傳統立冬補運。

傳統立冬補運，包括開運將家中與辦公室整理去除雜物，旺財則是可前往土地公廟拜拜祈福，以及擺放錢母，不過立冬進補 也要注意，腸胃不佳者不宜過度食補，進入冬天第一天，喝喝補湯、吃吃甜點為自己補足元氣。

