立冬進補小心！吃錯恐害高血壓 正確補法、飲食禁忌一次看

生活中心／倪譽瑋報導

中醫師提醒，立冬進補可修復耗損體力，但本身已感冒，或有糖尿病、高血脂等慢性病者，建議避免吃補或先諮詢醫師。（示意圖／資料照）

今（7）日立冬到了，立冬吃湯圓、補冬等成為熱門話題。過去中醫師楊婕妤提醒，立冬進補須依體質而定，如手腳冰冷可「溫補」喝十全大補湯、一下怕熱一下怕冷，則可「平補」喝四神湯；而如果氣溫遲遲不降就提前大補一番，可能會造成上火，導致冒痘、便秘、血壓升高等。此外，中醫師賴俊宏也分享秋冬交替之際的飲食禁忌，建議避免寒涼性食物、重口味、菸酒。

立冬進補三方式 中醫提醒須依體質調整

去（2024）年冬季時，楊婕妤曾指出，「立冬宜進補」是古代文化傳承至今的習俗，立冬這天補充營養、讓耗損的體力得到修復並無問題，但重點在「依照體質進補」，中醫將藥膳分為溫補、平補及涼補，先認識自己的體質，再依據體質選擇進補的方式，才不會適得其反。

廣告 廣告

楊婕妤說明，「溫補」適合虛寒體質，例如手腳易冰冷、精神不振、大便偏稀軟的人，可選擇十全大補湯、藥燉排骨等。「平補」適合偶爾怕冷或怕熱的人，不宜攝取過冷或過熱的食材，可選擇溫和的四神湯，穩定腸胃道功能。「涼補」適合燥熱體質，例如容易長痘、嘴破、口乾舌燥、便秘的人，可選擇九尾草（狗尾草）雞湯，具有開脾健胃、補虛補氣等功效。

亂補恐上火、高血壓 感冒與慢性病者要注意

此外，吃補的時機也很重要，如果立冬節氣氣溫遲遲不降，此時貿然進補可能會造成上火，導致冒痘、口乾舌燥、便秘、血壓升高等。

此外，本身有感冒如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，應避免進補；患有慢性病如高血壓、糖尿病、高血脂，若病情不穩也不應補，要吃前建議先諮詢醫師。

秋冬交替飲食禁忌 注意冷食、重口味、菸酒

賴俊宏則指出，除了進補，由於秋冬交替、氣溫變化較大，本身有疾病者應注意「飲食禁忌」，如咳嗽或過敏氣喘者，盡量避免吃「寒涼性質食物」，如水梨、西瓜、番茄、橘子、大白菜等；而咳嗽者也應少食用鹹、酸、辣等「味道較重食物」，因為刺激性的食物會加重咳嗽，同時冷飲、冷食也都應該少吃。

此外，氣喘應避吃「生冷之物」，中醫認為氣喘與大量食用此物有關，如冷飲會引起脾胃運化失調，氣喘發作時多痰又與脾胃運化失職有關，「故忌食冷飲與氣喘病況間的關係密切」秋冬交替時建議少喝冷飲、冰水等。最後「刺激性物品」如香菸及各種酒類，建議一律避免。

資料來源：馬光中醫診所、新悅中醫診所

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

小心變禿頭！6萬人研究揭「2飲害掉髮」 專家籲每天少喝一瓶

國際聲譽排名揭曉！台灣首次入榜「打敗美、韓、泰」 中國倒數第3

最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見

補充保費制度引發存股族擔憂 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃

