立冬進補必喝！中醫師大推「這1碗湯」養心、補脾腎 素食者也能享用

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

立冬是冬天的開始，象徵一年的忙碌將要回歸到平和與安寧的階段，大自然萬物準備休養生息，為來年的春天打好基礎。我們的生活作息，如果方便，可以順應天地，早睡晚起，讓冬天養“藏”的功能發揮得更好，這個時節若保養得宜，對於較弱的臟腑功能之提升大有助益，建議同禪定練習，做好保暖的工作，讓身體的陽氣可以乖乖留在體內。

情緒亂、心很累？ 教你用呼吸把壓力放下

李宗明醫師分享，禪定練習的方法很簡單，先從腹式呼吸開始，讓副交感神經開始啟動，放鬆身體，一天的事情慢慢沈澱下來，接下來把精神集中在下丹田（肚臍後方三指幅）、中丹田（膻中穴）或上丹田（第三腦室）的位置，保持10分鐘，就會有把一整天的壓力給消除許多的效果出現！

廣告 廣告

穴道保養建議從「腎經」和「肝經」切入，腎臟對應“水”元素，季節相應冬天，而搭配肝經的保養能夠讓我們腎的養”藏“更順利，減少消耗，增加元氣的儲存。

例如：太溪、大鍾、水泉、照海，可以配合泡腳按摩的方式來做保養; 這幾個穴道位在我們腳踝內側下方，可以準備約40度的水泡腳，一邊針對這幾個穴位做按壓。

肝經從中封、中都等穴道做按摩，也是非常適合這個時節的穴道保養。中封穴在腳踝前內側，中都穴在小腿內側中點上方的凹陷處，緊貼脛骨，按摩可以協助調和肝經的疏發，和諧腎的封藏，有空的時候都可以按摩。

立冬藥膳推薦-山藥蓮子排骨湯

材料：排骨 300g、山藥 500g、乾蓮子 50g、紅棗 6顆、枸杞 1茶匙、薑 4~5片、米酒 1大匙、鹽 1/2茶匙、水適量

烹飪方式：

1.滾水川燙排骨洗淨，薑去皮切片，乾蓮子洗淨備用

2.鍋中放入薑片、排骨、蓮子、紅棗加上適量的水，先中火煮至滾沸後轉小火蓋鍋蓋燉煮25分鐘。

3.最後加入山藥塊煮7-8分鐘後，加入枸杞、米酒及鹽調味，即可享用。

※素食者可以不放排骨烹飪。

食材功效： 山藥具有補脾補腎的功效，蓮子養心，搭配補氣的紅棗與養精的枸杞，是一道色香味俱全的美膳。

總之，立冬時我們要順應大自然，除了平日生活工作之餘，能夠讓身心放鬆，提早休息，多一些靜態的活動，例如：看書、涵養內在，就能養精蓄銳度好好地度過這個冬天。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·立冬到！中醫師警告「這些情況進補」恐害長痘、便秘、血壓飆 感冒的人注意

·立冬一到就腰痠、手腳冰冷？中醫師大推「1飲料」養陽補腎 冬季必喝