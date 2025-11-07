立冬進補暖身首選 飛天豬全新四神湯溫潤登場

立冬時節最適合一碗熱騰騰的湯。飛天豬四神湯以真材實料與在地農產為基礎，用最自然的方式為身體補足元氣，陪伴大家溫暖迎冬、健康每一天。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

隨著節氣進入立冬，氣溫漸降，正是進補養身、調理元氣的好時節。臺中市大安區農會旗下知名品牌「飛天豬」，順應時令推出全新即食湯品——飛天豬純肉四神湯。主打「古法煉湯，現代溫補」，結合傳統中華食補智慧與現代食品科技，為忙碌的現代人帶來方便又營養的暖心好湯。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，立冬進補是台灣民間傳統習俗，希望藉由推出四神湯，讓民眾在天氣轉涼之際，不必費時備料，也能輕鬆享用健康養生的湯品。他指出：「飛天豬四神湯以『快速覆熱即食、養生無負擔』為訴求，讓上班族、長輩或忙碌家庭，都能在幾分鐘內享受現煮般的美味。」

飛天豬四神湯歷經多次試製與口感調整，強調「補而不燥、溫潤順口」。湯品嚴選蓮子、薏仁、芡實、淮山、茯苓、當歸等傳統藥材，搭配100%國產溯源軟骨肉熬製而成。在配方設計上兼顧傳統風味與現代飲食習慣，以軟骨肉取代豬內臟入湯，保留四神湯的滋補精華，同時更健康、無負擔。豬肉富含高品質蛋白質，營養價值豐富，能補充元氣、維持體力；搭配四神藥材熬煮，湯頭香氣溫潤、滋味清甜，入口滑順不膩，男女老少皆可安心品嚐。

飛天豬四神湯由通過 HACCP 與 ISO22000 雙驗證的食品工廠製造，採用急速冷凍保鮮技術，完整封存湯品的營養與原味，全程不添加防腐劑，瘦肉精零檢出。包裝設計為 350g 單包裝，可直接覆熱即食，無論午餐、宵夜或補身時刻都相當便利。蔡總幹事強調：「這碗湯不僅溫暖身心，也象徵我們守護消費者健康、支持國產農畜產品的堅持。」

飛天豬湯品系列目前已推出「芋頭排骨酥湯」、「香筍豬腳湯」兩款即食料理，皆深受消費者喜愛。此次全新登場的「純肉四神湯」，以經典配方迎接秋冬節氣，為湯品系列再添暖意選擇。