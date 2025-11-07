立冬進補補過頭？ 小心「補」進警局！

「立冬補冬，補嘴空！」今日是一年一度的立冬進補日，天氣漸轉涼，許多民眾相約享用薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞等熱騰騰補品，為身體添暖氣。不過，臺中市政府警察局第二分局特別提醒，這些料理多以「米酒」入菜，雖然酒精多在烹煮過程中揮發，但仍可能殘留少量酒精，若食用後立刻駕車上路，酒測值恐超標，「補冬」變「補進警局」！



台中市交通局長葉昭甫表示，時序進入傳統進補以及年末迎接各種活動的旺季，為避免酒後上路情形發生，除警力嚴密執法遏止酒駕，交通局與警察局也透過柔性管道宣傳，協調店家善盡企業責任，主動提供代駕與計程車資訊給用餐的客人。目前台中市有9家計程車業者提供酒後代駕服務，協助民眾與其愛車平安返家，不要因酒後駕駛危害自身及用路人安全。



交通局提醒，享受美味之餘也要重視行車安全，許多民眾誤以為料理酒經過加熱後完全揮發，其實仍可能殘留一定比例的酒精，若食用量多，體內酒精濃度仍有機會達到酒駕標準，尤其冬天氣溫偏低，民眾常邊進補邊飲酒助興，若未察覺體內酒精濃度仍高而貿然開車上路，後果不堪設想。



葉昭甫指出，台中市政府長期推動「零酒駕城市」願景，持續透過教育宣導、執法嚇阻與產業合作三大面向降低酒駕發生率，致力於減少酒駕肇事，民眾若有飲酒聚餐、尾牙活動，建議提前規劃交通方式，可搭乘大眾運輸、叫車服務或使用代駕，不讓一時疏忽釀成遺憾。



「酒後代駕、安全回家」，交通局呼籲，酒後及宿醉時千萬不可開車，飲酒前務必指定代駕服務確保行車安全，或利用計程車、酒後代駕等方式返家，不要心存僥倖。交通局配合交通部推動酒後代駕駕駛人標章認證，提供民眾安全安心的服務，藉以降低因酒後開車或宿醉駕車所帶來的道路事故傷害風險。



