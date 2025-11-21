立冬進補補錯「血脂」恐飆升！ 怎麼補才健康？進補該注意什麼？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
11月7日立冬來臨，許多人會在這時進補以強健體質，但心血管中心主任曾國翔醫師提醒，冬季補身的同時，民眾也別忘了「血脂平衡」與「血管健康」的維持，特別是習慣外食、日常飲食偏油或重口味的上班族，進補如果沒有節制，可能會在不知不覺中加劇心血管負擔。
冬天進補切勿補過頭！以免造成血管雙重壓力
根據國健署資料顯示，心臟疾病與腦血管疾病已長年位居國人十大死因前5名，而且20歲以上國人血脂異常盛行率已達3成。不過，高血脂的症狀並不明顯，初期不易發現，因此約有4－7成民眾並不自知，若未獲得良好控制可能會增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險，對國人健康而言是一大威脅。
而且曾國翔醫師提到，氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，導致血壓隨之上升，這也讓冬季成為心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時節，若此時又大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，或是因為天氣冷而減少活動量，更會對血管造成「雙重壓力」。
立冬怎麼進補才正確？該吃什麼才好？
立冬若要進補，小心別補錯，如果補過頭、補得太油反而會導致血脂飆升，影響自身健康。曾國翔醫師提醒，進補時應以少油、少鹽、清淡、高纖為原則，而且還要搭配蔬菜、攝取充足的水分。
而吳婉華營養師也提醒，進補應依照個人體質與營養需求，適度補充身體所需的營養素，像現代人生活節奏快，多以外食解決三餐，容易造成營養攝取失衡，建議冬季進補應多樣化飲食，六大類食物—全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類，需力求變化，以確保攝取全面的營養素與植化素。
另外，在食材選擇上吳婉華營養師認為，最好優先選擇當季、在地食材，當季食材營養價值高、價格合理且品質優良；在地食材不僅更新鮮，還有助於節能減碳，符合環保理念。
立冬進補要注意什麼？
許多人誤以為進補可治病，但對慢性病患者而言，過度補養可能會增加健康風險。而且常見的溫補料理如羊肉爐、薑母鴨、麻油雞，又多以肉類或內臟為主，熱量、膽固醇、鈉、脂肪含量高，長期食用容易增加慢性疾病負擔。因此，吳婉華營養師提醒，慢性病患者進補應注意湯品、肉類份量的控制，減少加工食品、火鍋料及醬料攝取，避免身體過度負荷，才能達到健康的養生效果。
守護血管健康不只靠飲食 冬季保健應掌握3關鍵
不過，若要維護血管健康，不能只有靠飲食而已，曾國翔醫師表示，民眾應從3大方向著手，才能更全面的守護心血管健康：
注意保暖：透過適當運動與保暖衣物，避免血管因低溫收縮，確保血流通暢。
血脂管理：減少高油食物，選擇清爽高纖烹調方式，從飲食源頭管理血脂。
維持循環代謝：適度透過保健營養補充協助體內調節，減輕血管壓力，維持代謝機能。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥立冬進補補錯「血脂」恐飆升！ 怎麼補才健康？進補該注意什麼？
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 15 小時前 ・ 1
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今天中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 10
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
她天天深蹲卻練壞膝蓋！害慘關節的「現代運動病」3大熱門運動都上榜
「我每天都去健身房做深蹲，怎麼反而越練越痛？」32歲的Tina，是一位上班族兼健身愛好者。為了雕塑大腿與臀部線條，她每週重訓四天，每次至少90分鐘。起初效果顯著...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
嬰兒「喝這種奶」肥胖、鼻過敏風險飆增！最新研究揭示 腸道菌改變了
近年來，兒童過重、肥胖與過敏性疾病(如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎)盛行率不斷上升，對孩童健康造成長遠影響。根據林口長庚邱志勇醫師研究團隊透過核磁共振光譜儀(NMR)進行縱貫性代謝體學分析，首度完整展現出兒童從出生至五歲的連續性代謝圖譜，揭示嬰幼兒餵養方式、體重變化與過敏疾病之間的潛在關聯，研究成果已發表於2025年6月國際知名期刊「兒科過敏與免疫學(Pediatric Allergy and Immunology)」。 全球兒童肥胖與過敏問題日益嚴重 林口長庚紀念醫院兒童胸腔內科教授級主治醫師暨臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇醫師指出，本研究共追蹤144位兒童，受試兒童在3歲時已有超過3成屬於過重或肥胖，5歲時仍高達23.2%；而氣喘與過敏性鼻炎的盛行率更分別高達24.6%與59.6%，反映出這一世代的幼童正面臨多重健康風險。 NMR技術揭示關鍵代謝變化 研究團隊追蹤144位兒童自出生至5歲的代謝變化，分別於1個月、6個月、1歲、3歲及5歲時收集尿液樣本，運用先進的H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術，觀察孩童隨年齡發展所呈現的代謝變化。研究結果發現，隨著年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 發起對話