立冬進補補錯「血脂」恐飆升！ 怎麼補才健康？進補該注意什麼？

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

11月7日立冬來臨，許多人會在這時進補以強健體質，但心血管中心主任曾國翔醫師提醒，冬季補身的同時，民眾也別忘了「血脂平衡」與「血管健康」的維持，特別是習慣外食、日常飲食偏油或重口味的上班族，進補如果沒有節制，可能會在不知不覺中加劇心血管負擔。

冬天進補切勿補過頭！以免造成血管雙重壓力

根據國健署資料顯示，心臟疾病與腦血管疾病已長年位居國人十大死因前5名，而且20歲以上國人血脂異常盛行率已達3成。不過，高血脂的症狀並不明顯，初期不易發現，因此約有4－7成民眾並不自知，若未獲得良好控制可能會增加中風、心肌梗塞等心血管疾病風險，對國人健康而言是一大威脅。

廣告 廣告

而且曾國翔醫師提到，氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，導致血壓隨之上升，這也讓冬季成為心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時節，若此時又大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，或是因為天氣冷而減少活動量，更會對血管造成「雙重壓力」。

立冬怎麼進補才正確？該吃什麼才好？

立冬若要進補，小心別補錯，如果補過頭、補得太油反而會導致血脂飆升，影響自身健康。曾國翔醫師提醒，進補時應以少油、少鹽、清淡、高纖為原則，而且還要搭配蔬菜、攝取充足的水分。

而吳婉華營養師也提醒，進補應依照個人體質與營養需求，適度補充身體所需的營養素，像現代人生活節奏快，多以外食解決三餐，容易造成營養攝取失衡，建議冬季進補應多樣化飲食，六大類食物—全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類，需力求變化，以確保攝取全面的營養素與植化素。

另外，在食材選擇上吳婉華營養師認為，最好優先選擇當季、在地食材，當季食材營養價值高、價格合理且品質優良；在地食材不僅更新鮮，還有助於節能減碳，符合環保理念。

廣告 廣告

立冬進補要注意什麼？

許多人誤以為進補可治病，但對慢性病患者而言，過度補養可能會增加健康風險。而且常見的溫補料理如羊肉爐、薑母鴨、麻油雞，又多以肉類或內臟為主，熱量、膽固醇、鈉、脂肪含量高，長期食用容易增加慢性疾病負擔。因此，吳婉華營養師提醒，慢性病患者進補應注意湯品、肉類份量的控制，減少加工食品、火鍋料及醬料攝取，避免身體過度負荷，才能達到健康的養生效果。

守護血管健康不只靠飲食 冬季保健應掌握3關鍵

不過，若要維護血管健康，不能只有靠飲食而已，曾國翔醫師表示，民眾應從3大方向著手，才能更全面的守護心血管健康：

注意保暖：透過適當運動與保暖衣物，避免血管因低溫收縮，確保血流通暢。 血脂管理：減少高油食物，選擇清爽高纖烹調方式，從飲食源頭管理血脂。 維持循環代謝：適度透過保健營養補充協助體內調節，減輕血管壓力，維持代謝機能。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥立冬進補補錯「血脂」恐飆升！ 怎麼補才健康？進補該注意什麼？