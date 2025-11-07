立冬進補防上火！發炎族群溫補恐嘴破、口乾 可改用「平補」方式養身

今天是二十四節氣的「立冬」，象徵冬季正式到來，民間向來有「立冬補冬」的習俗，不少人選擇吃羊肉爐、薑母鴨或藥膳湯進補暖身。不過中醫師提醒，目前寒冷程度尚不須進行此類溫補，若此時食用過於燥熱的溫補食材，不但會讓腸胃不適，嚴重還可能加重急性發炎。

中醫師周宗翰表示，台灣的冬天並沒有這麼冷，現在人大部分身體都有一些慢性發炎，這時候比較不適合用溫補的方式，容易造成口乾舌燥、長痘痘或針眼等情形。

氣溫偏低本來就容易讓腸胃失調，如果屬於容易上火或發炎的族群，再吃薑母鴨、羊肉爐、十全大補湯等溫補食材，更容易出現嘴破、口乾等情形，甚至讓發炎加重。與溫補相比，建議可改採「平補」方式進補，選擇加入生地黃、麥門冬等中藥材，或搭配大白菜、白蘿蔔等蔬菜。

若易上火發言族群進行溫補，恐釀腸胃不適，甚至嚴重加重發炎。圖／台視新聞

現在正值仙草花開季節，花蓮農改場與宜蘭冬山農會也聯手推出仙草茶、仙草雞湯等商品。不過中醫師提醒，冬令進補應講求「順時而養」，除飲食均衡外，搭配適度運動與早睡早起，才能真正達到強身養氣的效果。

