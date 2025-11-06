立冬進補！ 三高族群謹記「I LOVE U」、「三多一少」口訣 控油、減鈉、補得好

【緯來新聞網】俗話說「立冬補冬，補嘴空」，天氣逐漸轉冷，許多人喜歡以薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨或各式煲湯來「進補」暖身，然而，在營養來源豐富的現代社會，要當心「火上加油」，日昇診所院長呂育昇指出，尤其三高（高血壓、高血糖、高血脂）、慢性腎臟疾病者一定要特別留心，補過頭可能容易造成熱量、膽固醇與血壓一同上升，會建議可以記住「I LOVE U」（愛撈浮油）口訣，因為進補的湯，通常以大骨熬製，又油、又鹹、口味又重，在涮點肉，納、鉀與普林值直接爆表，所以在進補時應盡量保持湯頭清淡，另外，在食材也會建議可以「多纖維、多蔬菜、多喝水、少火鍋料」。

（圖／醫健新聞提供）

進補第一雷區：熱量、鈉、普林含量過高

不管是麻油雞、薑母鴨、十全大補湯等，多數都由大骨、肉類、酒精作為湯頭的基底，搭配火鍋料，一群人圍聚一起，讓人不自覺喝下大量的湯汁、吃下火鍋料跟麵類，往往讓熱量與鹽分攝取超標，以下幫大家整出進補的雷區。



●高熱量代表組：羊肉爐、麻油雞，由於羊肉本身脂肪量就含量高，加上長時間熬煮，會釋放出更多的脂肪，若加上加工食材，幾乎衝破1000卡，而麻油雞，除了雞肉本身的高脂肪外，米酒也是關鍵，加上米酒後，熱量直衝雲霄。



●含鈉量偏高組：羊肉爐、薑母鴨、醬料，根據衛福部的建議，成人每日鈉攝取量不得應該超過2400毫克（約６公克食鹽），而2大碗薑母鴨鈉含量約2700毫克、2大碗羊肉爐約2400毫克，高鈉飲食容易導致血壓升高，特別是秋冬血壓本就偏高的族群，更要小心避免「補到血壓爆表」。



●高普林食物代表：內臟類、虱目魚、海鰻、小管、蝦、牡蠣、發芽的豆類等，若再加進補的湯底，許多痛風患者來說，蛋白質攝取量超標，會讓痛風發作的機率加劇。



●高膽固醇食物代表：動物的內臟類、魷魚、花枝、小卷、蝦、蟳、魚卵、蛋黃、動物油等，對於血脂異常者會是不小的負擔。



4大族群進補地雷區

對於三高、腎臟慢性病患者來說，想要補得好，就要吃得巧，進補方式應依個人體質與病況調整，而也要懂得避開雷區：

●感冒、發燒或腸胃不適時：暫時避免油膩、辛辣與刺激性食材，以免增加身體負擔。



●糖尿病患者：少吃麻油麵線、冬粉等高油高碳水食物，可改以蔬菜、豆腐、雞胸肉等高纖低脂食材為主。



●高血壓、高血脂族群：選擇去皮肉類，減少藥酒與沙茶使用，避免攝取過多鈉與油脂。



●高尿酸或痛風病史者：避免長時間熬煮的濃湯及內臟類食材，湯汁攝取以半碗至一碗為限。



想要吃飽、控制好血糖，呂育昇醫師建議，依序「蔬菜 → 蛋白質 → 澱粉」的飲食順序，可幫助控制血糖並提升飽足感。



掌握5大原則 記住「I LOVE U」口訣開心補

對於三高、慢性病患者來說，想要進補不是不行，而是更應該聰明吃，以下幫大家整理5大原則補得開心又不增重，就能控油、減鈉、補得好



1.減鈉、減油訣竅「I LOVE U」：如果可以選擇湯底，盡可能以清湯、昆布、高纖維等作為湯底，不僅能降低熱量，也能降低鈉含量攝取。若無法選擇，進補湯頭常油脂豐厚，上桌前記得「I LOVE U」代表「愛撈浮油 (I Love U)」，既能減少油脂攝取，也讓湯頭更清爽，此外，若需要進行「補湯」會建議以「清水」取代「高湯」，能夠有降低鈉的攝取。



2.蔬菜取代火鍋料：多數的火鍋料，為了添增風味，多少會有添加物，建議可以以富高纖維質、礦物質的當季新鮮蔬菜為主，另外，在玉米、芋頭、地瓜等攝取量也要留心，因為它們屬於全穀雜糧類，適量攝取能避免血糖上升。



3.沾醬蔥、薑、蒜：沾醬則可改用蔥、薑、蒜等天然辛香料提味，減少沙茶醬、醬油等高鈉調味料。



4.揪團分享、當正餐吃：多人分食能自然減少個人攝取量，降低總熱量，將進補料理當成一餐主食，不要在正餐後再「加補」，可避免熱量重複累積。



5.用喝水取代酒精、軟性飲料：朋友群聚吃過難免會一人來一杯，但酒精、軟性飲料本身含有大量的糖、鈉、普林等，加上進補的鍋物，會讓所有數值皆超標，因此會建議，用喝水來取代，水能夠幫助吃進去的鈉、鉀、普林排出體外，也能降低熱量攝取。

（圖／醫健新聞提供）

冬季進補是傳統養生習慣，但「補得好」才是真正健康。掌握「控熱量、減鈉油、選對食材」三原則，既能暖身又能維持代謝平衡，不怕三高、膽固醇或體重上升。



這個冬天，讓我們一起聰明進補，補得剛剛好、補得更健康！



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

