立冬進補！ 台中、南投薑母鴨名店「業績翻倍」

南投中寮的炮哥薑母鴨吸引不少饕客來進補。（圖／東森新聞）





11／7是立冬，不少人會依照習俗進補來強身健體，南投中寮的炮哥薑母鴨，店才剛開，號碼牌已經發到2百多號，宛如演唱會人潮，即使到了8日，還是一堆饕客來用餐。名間的陳記薑母鴨同樣也很夯，沒等個2個小時，根本吃不到；台中還有一間紅蟳薑母鴨，因為立冬業績提升2倍，忙到電話完全不敢接。

停車場內一位難求，店外也是大排長龍，一開賣就抽到200多號，就像是演唱會人潮一樣。7日星期五立冬，南投中寮的炮哥薑母鴨吸引不少饕客來進補，許多人當天沒吃到，選擇隔天來依舊排到馬路上，120個停車位也都被停滿。

顧客：「我是從台中烏日，3點初的時候就過來了，等差不多1個多小時。」

走進店內也都被坐滿滿，炮哥薑母鴨經營超過26年，立冬氣溫最高還有30度，民眾穿著短袖也要來吃，濃郁湯頭加入青菜，也讓大家直呼過癮。

顧客：「好喝很甜薑味道很重，他們這邊應該有自己的，秘方下去做的，他的湯頭比較偏甜。」

而南投名間陳記薑母鴨同樣也很夯，沒等個2個小時根本吃不到，不過老闆很低調不願受訪，說怕生意太好忙不過來，而在台中還有這一味紅蟳薑母鴨，整隻紅蟳放入薑母鴨湯頭，散發陣陣香味，紅蟳的鮮味剛好中和薑的辣味，讓顧客忍不住一口接一口。

顧客：「其實我就是從中壢過來，來台中玩，想說找一個台中知名的美食餐廳，結果一吃就發現真的很好吃，一開始我覺得那個薑母鴨，薑味其實還蠻重，雖然說重可是不會突兀，但是加了螃蟹之後，它整個味道變得更鮮甜，等於是中和的感覺。」

味首席紅蟳薑母鴨店長楊先生：「比平常業績應該多了2倍左右，只知道就是一直補，補到冰箱全滿這樣，其實沒有去多想準備多少這樣，撇開沒有吃到的，至少有30組至40組的客人，電話是完全不敢接聽的，沒有時間去接聽電話，對客戶比較抱歉。」

老闆說立冬當天，自己的冰箱就塞滿滿，客人也幾乎沒斷過，光是立冬一天就賣出上百隻紅蟳，平常大約20隻，外頭還有30到40組客人吃不到，因為真的忙翻了，連電話都沒空接，立冬進補民眾吃的開心，業者也大賺節氣財。

