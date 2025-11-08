立冬進補！ 台中、南投薑母鴨名店「業績翻倍」
11／7是立冬，不少人會依照習俗進補來強身健體，南投中寮的炮哥薑母鴨，店才剛開，號碼牌已經發到2百多號，宛如演唱會人潮，即使到了8日，還是一堆饕客來用餐。名間的陳記薑母鴨同樣也很夯，沒等個2個小時，根本吃不到；台中還有一間紅蟳薑母鴨，因為立冬業績提升2倍，忙到電話完全不敢接。
停車場內一位難求，店外也是大排長龍，一開賣就抽到200多號，就像是演唱會人潮一樣。7日星期五立冬，南投中寮的炮哥薑母鴨吸引不少饕客來進補，許多人當天沒吃到，選擇隔天來依舊排到馬路上，120個停車位也都被停滿。
顧客：「我是從台中烏日，3點初的時候就過來了，等差不多1個多小時。」
走進店內也都被坐滿滿，炮哥薑母鴨經營超過26年，立冬氣溫最高還有30度，民眾穿著短袖也要來吃，濃郁湯頭加入青菜，也讓大家直呼過癮。
顧客：「好喝很甜薑味道很重，他們這邊應該有自己的，秘方下去做的，他的湯頭比較偏甜。」
而南投名間陳記薑母鴨同樣也很夯，沒等個2個小時根本吃不到，不過老闆很低調不願受訪，說怕生意太好忙不過來，而在台中還有這一味紅蟳薑母鴨，整隻紅蟳放入薑母鴨湯頭，散發陣陣香味，紅蟳的鮮味剛好中和薑的辣味，讓顧客忍不住一口接一口。
顧客：「其實我就是從中壢過來，來台中玩，想說找一個台中知名的美食餐廳，結果一吃就發現真的很好吃，一開始我覺得那個薑母鴨，薑味其實還蠻重，雖然說重可是不會突兀，但是加了螃蟹之後，它整個味道變得更鮮甜，等於是中和的感覺。」
味首席紅蟳薑母鴨店長楊先生：「比平常業績應該多了2倍左右，只知道就是一直補，補到冰箱全滿這樣，其實沒有去多想準備多少這樣，撇開沒有吃到的，至少有30組至40組的客人，電話是完全不敢接聽的，沒有時間去接聽電話，對客戶比較抱歉。」
老闆說立冬當天，自己的冰箱就塞滿滿，客人也幾乎沒斷過，光是立冬一天就賣出上百隻紅蟳，平常大約20隻，外頭還有30到40組客人吃不到，因為真的忙翻了，連電話都沒空接，立冬進補民眾吃的開心，業者也大賺節氣財。
立冬「沒豬」進補！？ 麻油業者「雞肉」多備貨2成
實力派好物！美味堂暖湯 從養殖到製程步步講究
小聲點！薑母鴨店聚餐變鬥毆 四友互告傷害
冬令進補！「同臉盆大」羊肉爐拚CP值 薑母鴨店飄香吸人龍
台中市 / 綜合報導 立冬過後天氣轉涼，羊肉爐、薑母鴨都是進補的好選擇，不過您有看過，像是臉盆一樣大的羊肉爐嗎？在台中這間羊肉爐就用和非常大的鐵鍋，裡面裝滿羊大骨、腳筋還有蔬菜等等，CP值超高；但如果擔心吃得太燥熱會上火，店家也想到了，現場有用冬瓜、洋蔥、蘿蔔等蔬菜入鍋燉煮的羊肉爐，湯頭喝起來是溫補鮮甜，開店到8點多就賣完了，還有薑母鴨店，下午4點一開始營業，外頭就排滿人潮。店員說：「不好意思喔。」熱騰騰的羊肉爐端上桌，像臉盆一樣大的鐵鍋，裡面裝滿羊肉、蔬菜等，快要滿出來，吸一口羊骨髓再吃一口肉，超級滿足，民眾說：「新鮮，然後很軟嫩，很好吃，肉很新鮮，量又大。」記者VS.民眾說：「(全台中找不到那麼便宜的)全宇宙吧。」才下午兩三點，台中這間羊肉爐店內已經坐滿人，還有民眾排隊外帶。羊肉爐業者林小姐說：「羊腳筋，羊大骨，羊排骨，還有我們的羊雜，羊肉塊。」業者說，今年立冬進補來客量大增，業績較去年成長至少5成，另外這間羊肉爐，用蒜頭、山藥和菜心等蔬菜入鍋，加上羊骨慢慢熬，喝起來的湯清爽鮮甜，這幾天甚至開到晚上8點多就全數賣完，羊肉爐業者許耿誌說：「中藥和紅燒，比較會上火，我們是用蔬菜(熬)的。」冬令進補熱潮，不只羊肉爐生意夯，薑母鴨店也被民眾擠爆，這間南投的薑母鴨名店，4點才開門，外頭早就排滿人潮，搶吃這一味，民眾說：「(等)一個多小時，這家CP值很高，肉滿嫩的。」過了立冬天氣將轉冷，不少人吃鍋進補，可以掌握體質虛寒適合溫補，體質燥熱適合涼補原則，對應體質選對方式，才不會越補越過頭。
