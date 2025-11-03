立冬進補「少一味」 麻油小吃店豬內臟類全暫停供應

台北市 / 綜合報導

眼看這個周五就是立冬，許多民眾按照過往習俗打算進補，但受到非洲豬瘟影響，得要先確認店家到底有沒有正常供應餐點。有連鎖麻油小吃，內臟類的都暫停供應，只剩豬肉片獨撐大局，也有老闆手腳比較快，在斷貨前就先把排骨全都燉煮，暫 時 還不擔心貨源，也有的業者乾脆開發新口味，到底是什麼新滋味，帶您來了解。

麻油小吃業者說：「腰花沒有，沒有，豬肝，也沒有，連米血糕也沒有，這菜單上面有的內臟屬於看得到吃不到，對。」麻油想要配豬肝，只剩乾瞪眼的乾，位在台北市遼寧街的知名連鎖麻油小吃，冷凍展示櫃一打開，麻油小吃業者說：「豬肉還有，因為可以冷凍。」

豬字輩的只剩豬肉片獨撐大局，內臟全部告辭，眼看7日就是立冬，豬內臟的到貨依然寒冬，麻油小吃業者說：「聽說7日是補冬呢，怎麼辦，就賣雞肉，要等殺豬後才有東西賣。」豬腳業者說：「這一趟算不算禁過最久的啊，這一趟對啊。」

油光水滑的滷豬腳還能一字排開立正站好，藥燉排骨的靈魂排骨，還有不只這一鍋香味四溢，老闆慶幸自己當機立斷讓庫存沒斷，豬腳業者說：「禮拜五很重要，那天吃補冬，藥燉排骨有沒有問題，沒有，有先叫貨，七家廠商(事發當天)就先叫貨回來，(肉販)市場當天就要說禁15天，原本說禁5天，(肉販)市場跟我們講要囤15天的貨。」

雖然農業部表示如果豬瘟疫情狀況穩定，有望在7日解禁順利屠宰，但是供貨能不能到位小吃業者還是沒把握，而雲林虎尾這一家肉包業者引進國外的伊比利豬，研發麻婆豆腐伊肉包，業者說雖然價格是台灣豬的4倍，一顆包子就得45塊錢，但是非常時期還是得撐過去，也都希望早點脫離瘟疫，豬事都如意。

