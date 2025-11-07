立冬進補 洪榮章推藥燉排骨

洪榮章特別介紹了在地經典的藥燉排骨，強調這道湯品，集結了多種溫補藥材，搭配慢燉的排骨精華。（記者方一成翻攝）

擔任過彰化縣政府副縣長、肉品市場董事長，目前為工策會總幹事的洪榮章，積極爭取國民黨提名參選彰化縣長，在其個人臉書粉絲專頁上，發布了一則關於「立冬進補」的影片，搭配豬肉解禁議題，隨即在粉絲間引起熱烈討論。

短影片中提醒民眾一年一度的「補冬」大計正式展開，更以一道彰化肉品市場專屬開發的臺灣傳統經典進補美食「藥燉排骨」，分享在立冬這天，透過食補暖身、抵抗寒冬的傳統習俗。

洪榮章日昨表示，傳統社會有「立冬補冬，補嘴空」的俗諺，標誌著冬天正式來臨，也是調養身體、為整個冬季打底的最佳時機。他特別介紹了彰化在地經典的「藥燉排骨」，強調這道湯品，集結了多種溫補藥材，搭配慢燉的排骨精華，不僅香氣逼人，更有助於暖身驅寒、滋補強身。

這則影片發布後，在洪榮章的粉絲專頁上，迅速累積了大量按讚與留言，許多網友紛紛回饋表示：「彰化需要會賣好東西的縣長」、「今年立冬就決定吃藥燉排骨了」、「感謝洪總分享」、「哪裡能買啊！」。

洪榮章表示，影片流量不是重點，是希望透過這則影片，讓更多人了解彰化有很多非常棒的產品，讓我們即將進入寒冷的冬日裡，不僅能補足元氣，也同時感受傳統習俗帶來的溫暖與幸福感。