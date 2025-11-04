立冬進補！「石二鍋」推台酒麻油雞、「這一鍋」限定「1」優惠

隨著立冬即將來臨，全台不少知名火鍋業者摩拳擦掌推出一系列優惠活動，其中這一鍋餐飲集團旗下的「這一鍋」，會員只需出示身分證字號中含有「1」的數量，即可享受不同程度的專屬優惠。另外，王品集團旗下的石二鍋和12mini快煮鍋推出了特別的冬季火鍋菜單，讓食客在寒冷的季節中享受溫暖的美食。

隨著立冬即將來臨，全台不少知名火鍋業者 摩拳擦掌推出一系列優惠活動。（圖／ 這一鍋餐飲集團提供 ）

頂級火鍋深受饕客歡迎的「這一鍋」推出趣味活動「1越多肉越多」，凡為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，獲得的招待越豐盛，最高可享仙馥牛肉三拼盛宴（市值918元）或伊比利梅花豬等頂級肉品。邀請親友一起湊「1」開鍋，體驗兼具驚喜與美味的雙11限定樂趣。

頂級火鍋深受饕客歡迎的「這一鍋」推出趣味活動「1越多肉越多」，凡為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，獲得的招待越豐盛 。（圖／ 這一鍋餐飲集團提供 ）

主打個人鍋物的「這一小鍋」在11月11日當日貼心推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，凡為會員身分，只要單人用餐點購「元氣燒酒雞」，出示會員票券即可免費獲得一罐米酒，讓單身族也能在溫暖酒香及鍋香中療癒身心。

這一小鍋11月11日當日推出「單身限定 買醉必備」。 （圖／ 這一鍋餐飲集團提供 ）

王品集團旗下的石二鍋和12mini快煮鍋推出了特別的冬季火鍋菜單，讓食客在寒冷的季節中享受溫暖的美食。石二鍋推出的「台酒飄香麻油鍋」以濃郁的麻油香氣為特色，並附贈聯名的玻璃杯和杯墊，鼓勵顧客透過社交媒體打卡分享，還有機會獲得免費火鍋的優惠。

王品集團旗下石二鍋、12mini聯名台酒麻油雞 。（圖／王品集團提供）

此外，12mini也不甘示弱，推出「台酒花雕雞鍋」，這道菜品使用台酒獨家研發的湯頭，搭配鮮嫩的雞腿肉，旨在為顧客提供便捷而美味的用餐選擇。顧客在11月底前到店用餐並完成打卡任務，還可在12月31日前享受再吃一鍋的機會。

王品集團旗下石二鍋、12mini聯名台酒麻油雞 。（圖／王品集團提供）

