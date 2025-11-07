立冬進補！2大超商賣小火鍋、麻辣泡麵 全聯買土雞抽萬元

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN獨家開發可常溫保存、微波即食的個人鍋。(圖／7-ELEVEN提供)

超商、超市搶攻立冬進補商機！7-ELEVEN推出多款常溫保存、微波即食鍋物，任選兩件299元，還有名店湯底和小份量火鍋料，輕鬆打造個人鍋；OKmart主打川味麻辣燙、石頭鍋2款鍋底，麻辣風味泡麵限時3天第2件10元；全聯、大全聯「立冬土雞節」，多款雲林土雞切塊特價中，單筆滿299元還能抽1萬元買菜金。

7-ELEVEN獨家開發常溫小火鍋 多款湯底、湯料打造個人鍋

7-ELEVEN冒煙商機滾燙，推出多款溫補系湯品，並匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」，實現單人吃鍋自由，預計整體火鍋相關業績可上看10億元！

7-ELEVEN規劃「饗喫鍋火鍋專區」，共有「名店湯底」、「嚴選肉品」、「有機蔬菜」、「豐富火鍋料」四大結構，近百款小份量且經專業選品的火鍋周邊，消費者可依個人喜好打造個人鍋；即日起至11月10日「饗喫鍋」指定鍋底任選2件79折、4件75折，且12月10日起饗喫鍋專區指定商品滿599元可以89元加購造型逼真彷彿真實食材的「火鍋食材造型毛毯」。

7-ELEVEN火鍋專區，小份量湯底、湯料就近打造個人鍋。(圖／7-ELEVEN提供)

7-ELEVEN與各大知名火鍋品牌合作，獨家開發可常溫保存，微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」、「太和殿麻辣鍋」等等，即日起至2026年1月6日祭出任選兩件299元優惠。

7-ELEVEN強化火鍋商品外送服務，於foodomo、Uber Eats、foodpanda三大外送平台開設線上「火鍋專區」方便消費者快速下單，即日起至12月31日於foodomo外送平台同步祭出「好想吃火鍋」滿299元享95折優惠活動，最高可折100元。

7-ELEVEN於名鍋盛典活動期間推出指定冷藏或冷凍鍋物/湯品任兩件92折、三件88折外再加贈指定冰品系列77折折價券，思樂冰(大杯)、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋、哈根達斯等指定品項冰品皆可享有優惠，思樂冰更於11月12日至2026年1月13日止，購買可口可樂®、芬達®橘子口味任2杯，登錄發票還有機會抽 iPhone 17 Pro Max。

OKmart全新推出2款微波個人鍋。(圖／OKmart提供)

OKmart主打2款鍋底 麻辣風味泡麵有優惠

看準立冬進補商機與辣食、鍋物雙重熱潮，OKmart今年全面升級暖冬鮮食陣容，推出「重量級 XL 鍋物」，以更大份量、更講究用料與更濃郁湯底搶攻溫度商機，預期將帶動鮮食品類營收成長2至3成。

本次主打兩款人氣新品，「川味麻辣燙」濃厚麻辣湯底辛香帶勁，香氣層層堆疊、越吃越涮嘴，「經典石頭鍋」遵循石頭火鍋工序，蒜頭、洋蔥乾鍋爆香後再加入高湯慢熬，湯頭鮮香濃醇、底味厚實。

除了鍋物外，麻辣風味泡麵也成為暖胃熱品的冬季人氣選項，「素飄香麻辣燙風味麵」、「隨緣麻辣燙湯麵」等熱銷品項，推出2件69元、限時3天第2件10元等超值活動，OKmart也推出多款「火鍋神隊友」小食材組合：科學麵、統一脆麵、王子麵等點心麵，第2件76折或5件40元即可入手。

全聯、大全聯「立冬土雞節」登場，推廣雲林土雞。(圖／全聯提供)

全聯、大全聯「立冬土雞節」登場 滿額抽萬元買菜金

全聯福利中心首度攜手在地農產品牌「雲林良品」推出「立冬土雞節X雲林良品月」，主打雲林知名畜禽產：元進莊企業股份有限公司的土公雞、烏骨雞，與凱馨實業股份有限公司的桂丁雞及相關加工品。

據全聯內部統計，今年具有「雲林良品」標章的土雞商品占整體禽肉逾3成業績，充分展現消費者對在地溯源國產雞肉的高度信任；2025年雲林良品標章雞肉熱銷5大明星商品分別為「土公雞骨腿切塊」、「雲林土雞切塊」、「台灣桂丁土雞切塊」、「雲林土雞骨腿切塊」及「火山烏骨雞切塊」，總計全年銷量突破400萬盒，其中前3名銷售額皆突破1億元。

全聯購買生鮮土雞商品單筆滿299元還能抽萬元買菜金。(圖／全聯提供)

全聯、大全聯「立冬土雞節」推出多項優惠，即日起至12月4日「台灣桂丁土雞切塊」單盒特價169元，即日起至11月13日「雲林土雞骨腿切塊」特價139元、「火山烏骨雞切塊」特價149元，11月14日至11月20日「文昌雞切塊」單盒165元。

全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮雞肉單筆滿199元現折10元（不累折）；另有「滿額抽全聯買菜金」活動；全聯、大全聯即日起至12月4日購買生鮮土雞商品，單筆滿299元並登錄發票即可抽全聯買菜金，總獎金高達12萬元，最大獎1萬元（共抽3名），讓你補冬也補荷包。

