立冬進補10分鐘上桌 名店級輕養生鍋物超搶手

海峽會與許氏洋行共推花旗蔘雞湯包，搶攻進補火鍋湯底市場。（翻攝畫面）

近日台灣受東北季風影響，漸漸有涼冷感，明天（7日）就是進入冬季的第一個節氣「立冬」，民間習俗會在立冬這天「補冬」進補養生，因應現代人生活型態，各大超商、超市紛紛與知名餐廳跨界推出個人即時鍋物，搶攻暖胃商機，其中北市知名的頂級會所也參戰，日前宣布與全球最大的美國花旗參供應商合作，推出花旗參雞湯包，復刻慢燉湯品，成為另一種滋補新選擇。

台北市知名的頂級會所海峽會，向來以高端食材、氣派環境著稱，客單價直逼萬元以上，是許多小資族望之卻步的豪奢餐廳，不過，該餐廳近期宣布跨界與全球最大的美國花旗參供應商許氏洋行合作，共推花旗參雞湯包，頂級花旗參加上選食材慢燉8小時的工序完整復刻，成為簡單加熱10分鐘就可以上桌的現代輕養生湯品。

海峽會廚藝總監方永銘表示，該湯品以上等食材搭配花旗參，復刻慢燉工序。

海峽會廚藝總監方永銘表示，該湯品以老母雞、上選豬赤肉、頂級火腿、干貝等高級食材熬製黃金高湯底，搭配上選土雞與許氏花旗參，細火燉煮8小時，呈現純粹、細膩的風味。

許氏洋行董事長則指出，現代人對健康的需求講求日常化與便利化，盼透過與海峽會的強強聯手，讓頂級花旗參不再只出現在節慶或藥膳，而能隨時融入日常餐桌，湯頭溫潤順口、回甘不膩，「10分鐘上桌、清補無負擔」，補氣變得更簡單，讓進補成為每天可享受的生活儀式。

