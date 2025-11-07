資深記者鍾志鵬 / 台北報導

立冬開運７天攻略曝光，雨揚老師：７天連做這5件事旺到年終尾牙摸大獎。吃麻油雞是讓運勢好的起點。（圖／翻攝自photoAC）

2025年國曆11月7日是農曆9月18日號立冬。雨揚老師曝光立冬開運7天攻略。她說接受只要在立冬開始的七天之內。1.吃補、2.養作息、3.打扮紅火、4.財位擺擴香、5.掛葫蘆，就可以從立冬這天開始「人緣爆紅」、「財運翻紅」、「流量爆紅」，開始打造年終尾牙摸大獎的大好運、大賺金山。

立冬開運７天攻略曝光，雨揚老師：７天連做這5件事旺到年終尾牙摸大獎。掛葫蘆（得福氣）是讓運勢好的起點。（圖／翻攝自PIXABAY）

雨揚老師說立冬是冬天的開始 「立，建始也」、「冬，終也，萬物收藏也。」意思就是說秋季的作物，都已收曬完畢、收倉入庫，動物冬眠時候到了。但人不能冬眠，冬天考驗人的耐力，因為寒冷讓人睡意滿檔、戰力消散、意志潰散。

但是免疫力千萬不能跟著休息，否則財福跟著消散，得不償失！ 我們要積極過冬，讓財運如寒冬中的梅花，越冷越開花，越冷財越發。在寒冬中更要積極表現自我、大展才華。別人休息就是你主動表現的好時機，明白越冷越開花的道理， 讓好事財運都錦上添花。

立冬開運７天攻略曝光，雨揚老師：７天連做這5件事旺到年終尾牙摸大獎。家裡辦公室擺花是讓運勢好的起點。（圖／翻攝自PIXABAY）

立冬開運7天攻略曝光 雨揚老師：做這5件事，年終獎金多到爆尾牙摸大獎

雨揚老師說，今年立冬（11/7）是冬天的起點，也是運勢轉換的關鍵時刻。別讓寒氣凍住你的財氣！從今天起連做七天，五個簡單步驟幫你補氣聚財、人緣變好、好運加倍、年終滿滿滿！

一、補身＝補財：吃進健康，啟動財氣

立冬「補冬補嘴空」，補的不只是身體，更是財氣！

多吃溫熱食物，如薑汁牛奶、麻油煎蛋、麻油雞、芝麻糊、燒仙草，能補陽氣、暖身又旺運。

加強版建議：立冬後七天，每天喝一碗熱湯或熱飲，幫你聚氣生財、身心都升溫。

二、養作息＝養戰力：早睡晚起，氣滿財旺

冬天最容易「睡出壞運」。睡對時間就是在養財氣。

建議亥時睡（21–23點）、卯時起（5–7點），讓身體進入最有效修復狀態。

加強版建議：連續七天固定時間入睡起床，身心穩定、能量滿格，好運自然跟著醒來。

三、穿搭點紅＝運勢點火：越冷越要紅

冬天灰濛濛，但你的氣場要紅！紅色象徵能量與人氣。

可塗紅唇、紅指甲、戴紅圍巾，讓氣色好、桃花旺、貴人來。

加強版建議：每天出門帶一樣紅色單品，提醒自己熱情前進，好運自會黏上你。

四、香氣即財氣：讓家裡香香的＝天天有錢花

冬季寒氣重，香氣能活絡空間能量。

在家中財位放花果香、玫瑰、桂花、百合、檀香等香氛，招財又安神。

加強版建議：點香或擴香時可默念「好氣聚財氣來」，七天後家中氣場明顯變柔順。

五、掛葫蘆＝藏福氣：收好運、納財氣

葫蘆諧音「福祿」，是冬季最佳的聚氣物。

掛在客廳、臥房或梁下，能化煞、鎮宅、聚財又納福。

加強版建議：挑選金色或銅色葫蘆，每天擦拭時默念「藏好運、納財源」，把冬季好運「收起來」，等春天爆發。

立冬是收藏能量的節氣，也是醞釀財氣的起點

雨揚老師強調，七天連做這五件事，補氣、養神、點紅、添香、掛葫蘆，你的財運、人氣、好事都會好，都會「越冷越開花」，現在開始一路旺到年終。

立冬開運７天攻略曝光，雨揚老師：７天連做這5件事旺到年終尾牙摸大獎。身上穿紅衣服、紅內褲是讓運勢好的起點。（圖／翻攝自PIXABAY）

立冬7天實行清單（勾一勾就完成）

□每天一份暖補（薑/麻油入菜或熱甜品）。

□固定亥睡卯起（22：00睡覺、07：00起床），連續7天不熬夜。

□出門必帶一件紅/亮色單品。

□在財位點香（或擴香）30–60分鐘。

□在家掛葫蘆，設定「收藏好運」心願。

重點：立冬不冬眠，養身＋養神＋養場域＝自帶財氣。年終自然更有好戲！

立冬開運７天攻略曝光，雨揚老師：７天連做這5件事旺到年終尾牙摸大獎。（圖／雨揚老師提供）

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

