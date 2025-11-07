立冬養生新提案！芳療師推薦這2款精油，強健身心迎接冬季

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

立冬是二十四節氣中的最後一個「四立」，象徵四季循環的尾聲，也是冬天的開端。雖然此時天氣尚未達到最寒冷，樹葉仍未完全凋落，但已預告寒冬將至，正如人生進入老年的開端，身體機能逐漸減緩，更需要細心調養。

芳療師陳美智指出，依中醫觀點，立冬時節人體走三焦經，對應的常見不適包括關節痠痛、腰背僵硬、手腳冰冷與睡眠變淺等，若能透過適當的精油芳療調理，不僅能緩解身體僵冷，更能安撫冬季常見的情緒低落。

強化記憶、穩定心神，白松香精油

陳美智表示，白松香帶有溫潤厚實的樹脂氣息，具有預防感冒、舒緩咳嗽的效果，並能減輕老年人常見的關節痠痛與頭暈腦脹。

在情緒層面上，白松香的安定香氣能幫助人放下負面思緒，在冬季陰鬱的氛圍中重新看見希望之光。

放鬆肌肉、助眠安神 醒目薰衣草精油

第二款則是醒目薰衣草——薰衣草家族中最溫和的成員，特別適合長者與孩童使用。

它氣味清新柔和，兼具舒眠與鎮靜效果，可緩解坐骨神經痛、降低血壓，並放鬆肌肉、減輕關節疼痛與呼吸道不適；在心理層面上，醒目薰衣草有助於舒緩焦慮與憂慮，幫助人「放下多餘的擔心」，提升睡眠品質。

冬日暖身配方 簡易芳療在家做

陳美智建議，民眾可在家自製「立冬暖身複方精油」：

材料比例：

甜杏仁油 10ml

白松香精油 2滴

醒目薰衣草精油 8滴

使用方式：

每日洗澡後，將調好的精油塗抹於胸口、頸部與關節處，再以熱毛巾熱敷痠痛部位，有助於促進循環、放鬆肌肉、安神助眠。

陳美智表示，立冬象徵萬物收藏，也是人類進入調養與沈澱的階段。懂得順應季節、聆聽身體，就是最好的養生之道，期待透過精油芳療，讓人們在冬天依然保持熱情與希望，靜待春回大地的那一刻。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

