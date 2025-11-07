立冬一到就腰痠、手腳冰冷？中醫師大推「1飲料」養陽補腎 冬季必喝

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

立冬，是個進補的好時節，傳統的冬令進補就是在立冬，在每年11月7日左右，春耕夏耘秋收冬藏，進入冬季萬物就會蟄伏、閉藏。冬季陽氣開始漸漸減少，我們養生的原則也是養精蓄銳、收斂神氣，若這個時候違背原則，會容易讓腎氣、陽氣虧損，所以這時候門診就會開始有許多腰酸、關節痠痛的患者。

一冷就腰痠、手腳冰？ 可能是腎陽虛

陳阿姨在天氣轉涼之後，腰痠感與日俱增，常常感覺手腳冰冷，就算穿了許多保暖衣物依然覺得冷。中醫師許哲維指出，他的尺脈沉弱，舌淡苔白，因此診斷為腎陽虛，用桂附地黃丸加減搭配三九貼調補腎陽，約兩個月後腰酸情形改善，怕冷的情況也有所好轉。

許哲維說明，因為天氣轉為寒冷，陽氣轉弱，身體常常會出現手腳冰冷、畏寒等情況，常喝冷飲、冰品，口味重的患者這些症狀會更為明顯，其他症狀包括夜尿增多、性功能減退、痛經、疲勞等。

中醫教「1茶2穴3九貼」 調理腎陽

對此，許哲維推薦一個養身茶飲、兩個穴道按壓、三九貼，讓大家一起養腎讓身子暖起來。

．黑豆杜仲紅棗茶

材料：水600ml、黑豆30克、杜仲15克、桂圓6-8顆、紅棗3-5顆、老薑1-3片

作法：

1.黑豆以中小火炒至微香微黃

2.將清水600ml與黑豆、杜仲、桂圓、紅棗一起放入鍋中

3.以大火煮沸後，放入老薑片(依口味選擇1-3片)，再用小火慢滾20分鐘

4.將藥材過濾後即可飲用

．穴道按壓

可以用薑的精油點一滴於指腹按壓關元、太溪穴，每天3-5分鐘，關節舒服，身子暖。關元穴位在肚臍往下四隻手指，可以補腎氣腎陽、下半身通暢，針對腰腿活動度差、怕冷的患者，用精油按壓此穴可以讓活動度變好、身子暖。

而太溪穴在雙腳內踝與跟腱中間，它也是補腎很重要的穴道，因為冬天常常伴隨著關節發炎的復發，太溪穴可以降低發炎，我在診間也常常針此穴來協助患者。

．三九貼

三九貼，是中醫的一種外治法，取「冬病冬防」之意。名中三九是指冬至後三個九天，傳統上這是最冷的時節，會透過溫熱性的藥材像是如白芥子、細辛等，磨粉製丸，敷貼於特定穴位像是肺俞、風門、內關等，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。很多關節遇冷會酸痛、過敏性鼻炎、手腳冰冷的患者，這些不適感往往能在敷貼之後獲得改善。

黃帝內經：「冬不藏精，春必病溫」，許哲維強調，立冬是冬天的第一個節氣，是身體轉化爲藏養模式的關鍵，若我們在這節氣多保暖、補腎、養陽，便可以為天隔年春天的生發之氣打下地基！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

