立冬「換命」轉運日！ 命理師喊百年一遇：將重啟命運、翻轉運勢





今（7）日是二十四節氣中的「立冬」，一般人熟悉「立冬補冬」或「立冬補運」，但命理界卻傳出罕見說法，2025年立冬竟逢「月破日」，被視為百年難得一遇的「換命」轉運日！易經命理專家陶文指出，這一天不僅是冬季的開端，更是宇宙氣場轉換的關鍵時刻，民眾若能善加把握，將有機會「重啟命運、翻轉運勢」。

陶文5日在粉專上表示，「立冬換命」並非坊間常見說法，因為這樣的天象百年才出現一次。所謂「月破日」是傳統農民曆中的一個大凶日，意指「月建」與「月破」相沖，代表有破壞、耗損之意，所以諸多吉事（如婚嫁、開市、投資）都不宜在這天進行。

他指出，7日12點03分是臨界點，在臨界點之前是「月破」的破除，而臨界點之後則是「立冬」的建立，上一次類似的現象出現在1993年11月7日，但當年立冬發生在酉時（下午5點53分），蛻換時機已然失去。下一次則是一百年之後。而2025年立冬的時間落在今日中午12點03分，正是陽氣與陰氣交替最劇烈的時刻，氣場震盪劇烈，舊能量瓦解、新氣運啟動，因此2025年的立冬格外特殊。

「換命」並非改變生命長短，而是代表命運重啟、氣運更新。陶文強調2025年的「立冬」就是千載難逢的「換命」神奇日。不過「換命」不是「轉換生命」，而是「轉運重啟」！他表示7日中午12點03分，終結2025、啟動2026，更換命運就在這一天，「與宇宙一起按下『Reset』，2026等你翻盤，命運等你翻轉！」

民眾在立冬之際調整心念、整理生活節奏，多做善事、懷抱感恩之心，「與宇宙同頻，才能接上新能量」。

