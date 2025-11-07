「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。

心臟疾病與腦血管疾病已長年高居國人十大死因前五名，國健署過往調查更發現，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，約有四至七成民眾並不自知，成為隱藏的威脅。

冬季切勿「補過頭」！心臟內科醫師曾國翔指出，民眾在冬季補身的同時，千萬別忘了「血脂平衡」與「血管健康」，因氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，血壓隨之升高，使冬季成為心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段，若此時又大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，或因冬季活動量減少，對血管有如雙重壓力。

曾國翔說，許多人補得太油，血脂反而飆升，進補應以少油少鹽、清淡高纖為原則，搭配蔬菜與足夠水分；並透過運動暖身與保暖衣物維持良好循環，才能真正達到養生效果。

曾國翔提醒，現代人忙碌的生活型態，壓力、熬夜與飲食不均等因素難以完全避免，加上血脂偏高往往缺乏明顯症狀，務必要調整生活作息、飲控與運動，讓血脂維持在理想範圍。

醫師建議民眾可以從以下三個方向，更全面的守護心血管健康：

注意保暖：透過適當運動與保暖衣物，避免血管因低溫收縮，確保血流通暢。

血脂管理：減少高油食物，選擇清爽高纖烹調方式，從飲食源頭管理血脂。

維持循環代謝：適度透過保健營養補充協助體內調節，減輕血管壓力，維持代謝機能。

照片來源：資料照片

