立冬1生肖走大運！命理師揭6大禁忌 小心「補過頭」

今年11月7日是24節氣的立冬。（示意圖／Pexels）

11月7日迎來24節氣的立冬，以古代時序來看，代表宣告冬天正式開始。命理師柯柏成在臉書分享6大禁忌，像是不要淋雨和小心暴飲暴食補過頭；另外，柯柏成老師也點出2個需要注意的生肖、1個將要走大運的生肖。

【立冬3生肖運勢注意】

生肖蛇： 由於正值「本命年」，整體運勢起伏較大，自己所想計畫要的常會被半路攔截，因此做事要有備案的準備，如果正好又是農曆十月份生的，容易感到疲勞，需注意心血管、眼睛及過勞問題，應維持正常作息，另外要多小心交通車關。

生肖虎： 與流年形成「寅巳相刑」，這個節氣特別需留意關節、筋骨痠痛和神經系統方面的不適，避免劇烈運動造成的傷害。

走好運的生肖雞：這個節氣開始有貴人，如果今年度業績還沒達標的，可以趁年底前衝一波，只要主動出擊都容易遇到貴人相助，如果有簽約的場合記得帶個自己的印章（材質需要好一點，避免普通的木頭便章）可以增加簽約率，避免待在辦公室裡等業績上門，只要多勞就能多得。

【立冬6大禁忌】

忌過早外出： 立冬是氣溫驟降的開始，太早出門易受寒氣侵襲，老人和體弱者尤其要注意。

忌暴飲暴食： 「補冬」應適可而止，避免大魚大肉、過度油膩，以免增加腸胃負擔。

忌淋雨： 立冬若淋到雨，容易生病感冒，同時被認為會損害運勢，出門都要帶把折疊傘在包包裡以防萬一。

忌情緒激動、劇烈運動： 冬天宜「養藏」，劇烈運動和情緒大起大落會過度消耗體力，不利於陽氣潛藏。

忌不探望長輩： 天氣轉寒，為人子女應關心長輩的身體健康，噓寒問暖是傳統孝道的體現。

至於立冬時節是否要拜拜，柯柏成指出，台灣的習俗立冬「不一定」是普遍性的祭拜日，沒有像清明、中元那樣的強制性。過去農業社會，部分家庭會準備豐盛的菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。然而，現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

