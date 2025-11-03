立冬11/7吃什麼？立冬進補怎麼補？「立冬暖，冬天會很冷」是真的嗎？
立冬是冬季的第一個節氣，意味著冬天開始，今（2025）年立冬國曆落在11月7日，究竟立冬吃什麼？立冬進補怎麼補？立冬吃湯圓之外還有哪些習俗？「立冬暖，冬天會很冷」的說法又是真的嗎？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！
立冬2025是哪一天？立冬意思是什麼？
今（2025）年立冬國曆落在11月7日，立冬是二十四節氣中的第十九個節氣，根據食農教育資訊整合平台，立冬約在每年國曆11月7日或8日。曆書中記：「冬者終也，立冬之時，萬物終成，故名立冬。」進入立冬，代表冬天開始，農作物要收藏入庫，動物也要準備冬眠。不過因為台灣位於亞熱帶地區，感受上還不到非常寒冷，有時甚至還能看到炎熱的陽光。
立冬吃什麼？立冬進補怎麼補？
衛福部指出，古人認為立冬時，辛苦工作了整年，體力耗盡，加上冬天寒冷，因此會在立冬這天犒賞家人，並補充營養以度過冬天，也就是俗語說的「立冬補冬，補嘴空」，通常會食用麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等藥膳補湯。
樂生療養院中醫科醫師黃昭蓉建議，各位可以順應自己的體質，利用「食藥同源」來補冬，舉例來說，經常手腳冰冷、容易疲勞，或者遇寒病情就容易加重的人，可以吃四物、八珍、十全搭配穀類、根莖類、韭菜、麻油、蔥薑蒜椒等辛溫香料，適當溫補；如果經常怕熱燥渴、心情煩躁難眠，或是糞便質硬且成顆粒狀者，則不可溫補，最好吃木耳、白蘿蔔、白菜、水梨、冬瓜、百合、桑椹等滋陰潤燥的食材；若是怕冷又怕熱、體質不宜吃太熱或太寒的人，可以食用含山藥、芡實、茯苓、蓮子的四神湯，或是薏仁、穀類、芝麻、山楂、甘草、何首烏等食材，平補脾胃。
看更多》進補吃什麼？哪些人不適合進補？冬天進補吃得健康必看懶人包
立冬習俗有哪些？立冬要拜拜嗎？立冬吃湯圓嗎？
立冬除了有「補冬」進補的習俗之外，部分家庭也會拜祖先，命理專家柯柏成表示，在台灣的習俗中，立冬並非普遍性的祭拜日，過去農業社會，有些家庭為了感謝祖先保佑、祈求家人冬季身體健康，會準備豐盛的菜餚或補品「拜祖先」；不過現代社會，更多人會選擇以「補冬」聚餐，來代替正式祭拜，拜拜與否依各家庭習慣而定即可。至於立冬為什麼要吃湯圓？命理專家小孟老師解釋，立冬吃湯圓代表「家家團圓」，這天也可以吃餃子象徵「節日交替」、吃甘蔗意謂「倒吃甘蔗」。
立冬暖，冬天會很冷？
有傳言說「立冬暖，冬天會很冷」，這是真的嗎？對此，氣象署說明，觀察2000年至2022年的數據，可以發現立冬偏暖時，冬季偏冷的年分並不多；換句話說，台灣立冬暖時，不一定冬天就會偏冷！
相關新聞》【民報農民曆-立冬2】立冬暖，冬天會很冷？氣象數據打臉諺語
撰稿記者：吳怡萱
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※立冬（國立11月7日或8日）（農業部食農教育資訊整合平台）
※冬令時節好進補，適當進補好健康（衛福部）
※立冬開運（柯柏成/命理臉書粉絲專頁）
※立冬禁忌與習俗（小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書粉絲專頁）
※節氣諺語真的貼近台灣氣候嗎？（報氣候 - 中央氣象署臉書粉絲專頁）
看完立冬還想看更多？節氣養生撇步＆美食料理秘訣：節氣餐桌
寒露養生食補這樣吃 杜仲獨活湯咖哩 舒緩腰膝腿痛
霜降養生食補這樣吃 海鮮散壽司 補腎滋陰防掉髮
立冬養生食補這樣吃 白蘿蔔燉肉 化痰瘀助消化解脹氣
其他人也在看
立冬進補10分鐘上桌 名店級輕養生鍋物超搶手
近日台灣受東北季風影響，漸漸有涼冷感，明天（7日）就是進入冬季的第一個節氣「立冬」，民間習俗會在立冬這天「補冬」進補養生，因應現代人生活型態，各大超商、超市紛紛與知名餐廳跨界推出個人即時鍋物，搶攻暖胃商機，其中北市知名的頂級會所也參戰，日前宣布與全球最大的美國花旗參供應商合作，推出花旗參雞湯包，復刻慢燉湯品，成為另一種滋補新選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
義大利成歐洲最大「賭徒王國」 2024賭金達5.6兆 四成國民都賭過
過去20年來，義大利人的賭博花費急遽增加，尤其在新冠疫情之後，每年成長率達15%，至2024年已達到1574億歐元（約新台幣5.6兆元），賭博毛利，也就是投注金額與贏得金額之間的差距，更達到215億歐元（約新台幣7720億元），讓浪漫形象、美麗風景與精緻美食聞名的國度，成為歐洲最大的「賭徒王國」。 44歲的喬凡尼（Giovanni）是一名獸醫，6個月前才成功戒除賭癮，批評政府在打擊賭博方面力度不足。而反賭癮的組織表示，全面禁止並不現實，但賭博金額年年劇增，可是稅收沒有等比增加，政府應該對賭博造成的社會成本等，進行更全面的評估。 義大利賭博歷史悠久，早在1863年政府就核准樂透遊戲，1990年代因財政壓力開始鬆綁賭博產業，2006年起開放線上賭博市場，2011年全面合法化，由ADM（義大利海關與壟斷局）監管。 根據當局統計，2022年有2050萬名義大利人，至少賭博過一次，占成年人口的43%，以男性居多，其中有110萬人每天至少要花一小時賭博，而這是賭博成癮者的基本模式。另一方面，黑手黨涉賭、洗錢的問題也有跡可循，賭博業在貧困、黑幫猖獗的南部地區特別盛行。 賭博產業表示，一直推廣「負責任賭博行為」；政府的立場認為，如果過度限制，只會讓人們轉向非法賭博，對於賭博產業，政府「態度務實」，畢竟對就業與經濟有所貢獻，期望在謹慎監控下支持產業成長。 Yahoo新聞提醒您：未成年請勿賭博，賭博違法傷財，請拒絕沉迷。Yahoo奇摩（國際通） ・ 14 小時前
金金併重大變革新七條拍板！金管會：「公開收購未許可前不得公布」
金金併重大變革！中信金去年搶親新新併失敗後，金管會銀行局副局長王允中今（6）日正式表示已完成修法並聽取外界意見，正式發布「金金併新七條」遊戲規則，維持原本不樂見敵意收購，公開收購要全採現金對價的看法，並提高首次投資門檻至25%、鬆綁雙重槓桿限制等，並強調「公開收購未許可前不得公布」。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
立冬怎麼吃？禁忌飲食、可多吃食物一次看
[NOWnews今日新聞]二十四節氣中的「立冬」是代表冬季正式開始，不少人會「補冬」。對此，欣悅中醫診所中醫師賴俊宏提醒，立冬常見咳嗽、氣喘等疾病；但建議，寒涼性質食物、刺激性、生冷物都要少碰，會咳嗽...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
威力彩頭獎2億！3星座橫財不斷 像「行走的聚寶盆」
威力彩明（6日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月有「3星座」被財神爺點名，橫財不斷，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 1 天前
陳志10度來台行蹤曝光！持柬埔寨護照入境 假商務真遊樂最愛W飯店享樂
柬埔寨跨國詐騙王國「太子集團」創辦人陳志遭美國起訴後，其過去來台行蹤也隨之曝光。據檢調掌握，陳志自2017年至2021年間共10次入境台灣，每次皆持柬埔寨護照，以「商務考察」名義報到，但實際行程都是來玩，期間不曾入住集團名下、位於大安區的11戶和平大苑，多住在W飯店等五星級酒店。鏡報 ・ 14 小時前
吳鎮宇被質疑「冒用敬老卡」 63歲影帝險被趕下車秀身分證打臉司機
【緯來新聞網】63歲港星吳鎮宇日前搭乘香港公車時，因使用長者優惠交通卡遭司機質疑其年齡，不僅被要求出緯來新聞網 ・ 20 小時前
捕大明蝦捕蟹漁船接連出事 2船共6人失聯
近日台灣海域發生兩起漁船翻覆意外，共有6名船員失聯。萬里籍「漁山36號」捕螃蟹船在淡水河口距岸14海浬處翻覆，台籍船長及兩名外籍漁工失聯，另有6人獲救；基隆籍「立發168號」漁船則在富貴角北方23海浬處半沉，仍有3名船員下落不明。海巡署與空勤總隊正全力進行搜救行動，但因海象不佳，救援工作面臨挑戰。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
麻油雞、薑母鴨⋯立冬怎麼進補？營養師揭補冬3原則「補對不補過」
「立冬」是冬季的第一個節氣，代表冬天正式來臨。古人認為，一年辛勤工作下來，體力已逐漸消耗，再加上天氣轉冷，因此會在立冬這天進補養身，藉此養精蓄銳。不過，營養師指出，在營養充足的現代社會，若仍大量食用高油脂、高熱量的補品，反而可能補出肥胖，建議應以均衡飲食為原則，才能達到「補對不補過」的效果。優活健康網 ・ 1 天前
溫體豬肉將恢復供應 卓榮泰指示穩定市場價格
（中央社記者賴于榛台北6日電）豬隻禁運禁宰令解除，7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。行政院長卓榮泰今天說，為避免長時間休市造成毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。中央社 ・ 16 小時前
日本半年14人死於「熊害」直擊自衛隊進駐秋田縣 穿防彈背心、配長棍上陣
日本今年接連發生熊攻擊事件，在地方當局緊急要求下，自衛隊11月5日進駐北部多地山區協助捕熊，主要任務是設置誘捕籠、運送獵友會成員、以無人機蒐集資訊等後勤支援，並不會主動開槍獵殺。 據《共同社》報導，環境省數據顯示，2025年遭熊攻擊的死亡人數截至11月4日已達14人，創下新高，其中秋田縣就占4人死亡、共造成約60人死傷。4月至9月間，全國「熊出沒」通報事件（不含北海道、九州與沖繩）多達2萬起，秋田縣的目擊案例更暴增6倍、突破8000起。 秋田當地拍攝的影片顯示，熊闖入住宅區，在民眾家中後院閒晃，甚至爬上樹吃水果。官員表示，過去山腳下原有農田與稻田，但隨著人口減少與土地荒廢，人與熊之間的活動界線逐漸模糊，導致衝突頻繁。 秋田縣鹿角市官員北方康宏（Yasuhiro Kitakata）表示，雖然原本居民對熊的警覺性就很高，但熊出沒的次數過多，也難以負荷。 參與行動的自衛隊成員穿著防彈背心，手持長約1.65公尺的木棍、盾牌與防熊噴霧等裝備。實際執行撲殺任務的仍是受過專業訓練、配備適當武器的獵人。 目前自衛隊首先在秋田縣鹿角市展開行動，當地居民已連續數周被要求避免進入周邊茂密森林、夜間不要外出，並攜帶鈴鐺，以便驅離為了覓食而靠近住宅的熊隻。Yahoo奇摩（國際通） ・ 17 小時前
立冬補嘴空 感冒/腹瀉/便秘不宜
記者張正量∕宜蘭報導 11月7日是24節氣中的「立冬」，象徵冬季正式到來。民間素有「…中華日報 ・ 9 小時前
非洲豬瘟最新疫情報告／新北豬農偷用廚餘 農業部禁業者豬隻上市、不補貼
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心持續召開記者會，全國未發現第二例非洲豬瘟，達到清零目標，15天的活豬禁運禁宰自今天（6日）中午起分二階段解禁，最快明天市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。農業部估計，在活豬禁運禁宰的15天，全國養豬場多了約35萬至39萬頭豬。中央災害應變中心今天下午開記者會，農業部長陳駿季說，全國活豬中午12時起恢復載運，明天0時起恢復拍賣、屠宰，持續禁餵廚餘；不過，對於新北市豬農用未蒸煮廚餘餵豬，應變中心決議禁止養豬戶的豬隻移動，也不能上市交易，違規的豬農也拿不到禁運、禁宰期間政府提供產業鏈的補助Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 10 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 17 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前