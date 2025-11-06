立冬12生肖轉運！大樂透五億獎金當天開獎 命理師揭一類人財運最旺

記者陳韋帆／台北報導

「立冬」週五當天也是大樂透開獎日，高宏寓指出，屬兔者立冬財運轉旺攀升，行有餘力不妨嘗試一下手氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

「立冬」今年在11月7日(週五、農曆9月18日)，而大樂透連槓14期，下期頭獎上看5.6億也將在立冬當天開獎。命理師高宏寓指出，立冬當天節氣轉換，財運轉旺攀升的生肖是「兔」，行有餘力不妨嘗試一下手氣。

立冬是二十四節氣「四立」之一，象徵秋盡冬始，天氣轉涼、萬物休藏，是十二生肖運勢轉換的重要分界點，台灣古諺有「三年一閏，好壞照輪」之說，立冬後，氣運將出現轉變，不論在事業、人際或財運方面，都將迎來新一輪挑戰與機會。

生肖鼠牛蛇馬凡事宜放緩腳步 虎兔羊可勇於開創新局

高宏寓指出，生肖鼠近期將面臨決策關卡，需放慢腳步、重新調整節奏；生肖牛應保持適度距離，重拾愛與熱情。屬虎者要勇於創新，突破舒適圈才有新局；屬兔者則迎來財氣上升期，宜善用人脈與資源。

屬龍者若能善用風水能量重新布局，將開啟新氣象；屬蛇者則因固執心態易錯失良機，宜放下偏見，接納改變。屬馬者需停止倚賴外力，轉而投資學習提升自己；屬羊者則宜「借智借勢」，強化自身底氣與優勢。

生肖猴雞狗豬凡事應堅持努力

高宏寓表示，猴雞狗在立冬後將面臨許多考驗，要相信堅持做對的事就能勝利。屬猴者面臨「換運」壓力，上天的考驗將轉為成長契機；屬雞者需懂得「愛自己」，遠離消耗能量的人事物。屬狗者要堅守正氣，在逆境中精進；屬豬者則提醒不可怠惰，應重拾動能、警醒自省，避免誤判失誤。

最後，他提醒，民俗之說不必盡信也不要過度迷信，抱持尊重態度即可，最關鍵的是，還是要多行善事，凡事量力而行、心存善念，自然能在冬季開啟屬於自己的好運。

