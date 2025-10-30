立冬5禁忌注意！「這生肖」走大運遇貴人 趁年底前衝一波





立冬要到了！今年立冬時間是在11月7日12時03分48秒交節氣，而立冬顧名思義就是「冬天」從這一天正式開始，命理師柯柏成分享立冬5大禁忌，同時點名「生肖雞」將走好運，在立冬時期會遇到貴人。

生肖蛇：由於正值「本命年」，整體運勢起伏較大，自己所想計畫要的常會被半路攔截，因此做事要有備案的準備，如果正好又是農曆十月份生的，容易感到疲勞，需注意心血管、眼睛及過勞問題，應維持正常作息，另外要多小心交通車關。

生肖虎：與流年形成「寅巳相刑」，這個節氣特別需留意關節、筋骨痠痛和神經系統方面的不適，避免劇烈運動造成的傷害。

走好運的生肖雞：這個節氣開始有貴人，如果今年度業績還沒達標的，可以趁年底前衝一波，只要主動出擊都容易遇到貴人相助，如果有簽約的場合記得帶個自己的印章（材質需要好一點，避免普通的木頭便章），可以增加簽約率，避免待在辦公室裡等業績上門，只要多勞就能多得。

至於立冬有什麼禁忌？柯柏成整理了5大禁忌提供參考：

忌過早外出：立冬是氣溫驟降的開始，太早出門易受寒氣侵襲，老人和體弱者尤其要注意。

忌暴飲暴食：「補冬」應適可而止，避免大魚大肉、過度油膩，以免增加腸胃負擔。

忌淋雨：立冬若淋到雨，容易生病感冒，同時被認為會損害運勢，出門都要帶把折疊傘在包包裡以防萬一。

忌情緒激動、劇烈運動：冬天宜「養藏」，劇烈運動和情緒大起大落會過度消耗體力，不利於陽氣潛藏。

忌不探望長輩：天氣轉寒，為人子女應關心長輩的身體健康，噓寒問暖是傳統孝道的體現。

提到立冬是否要拜拜，柯柏成指出， 在台灣的習俗，立冬「不一定」是普遍性的祭拜日，沒有像清明、中元那樣的強制性。過去農業社會，部分家庭會準備豐盛的菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。然而，現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。

