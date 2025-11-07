立冬6大禁忌一次看！3星座恐破財傷身 專家曝開運重點

（生活中心／綜合報導）今天（11月7日）是二十四節氣中的「立冬」，象徵冬季正式來臨。命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」提醒，立冬節氣轉寒、陰氣漸盛，不僅有6項傳統禁忌需注意，還點名3個星座在此期間要特別留意身體健康。

小孟老師在臉書指出，立冬當天氣溫驟降、寒氣加重，是「養陰藏陽」的重要時節，若不慎觸犯禁忌，恐導致身體不適或舊疾復發。以下為他整理出的立冬6大禁忌與建議：

示意圖／今天（11月7日）是二十四節氣中的「立冬」，象徵冬季正式來臨。（擷取自 免費圖庫freepik）

一、立冬不宜過早外出

立冬氣溫低、寒意重，尤其長者若清晨外出，血管收縮容易造成不適。古語有云：「立冬一日，水冷三分」，提醒此日氣溫劇降，應注意保暖、避免受寒感冒。

二、不宜飲用過熱開水

立冬屬陰氣盛時，若飲用過燙熱水，體內磁場會忽冷忽熱，容易造成頭暈、倦怠與身體不適。

三、忌泡熱水澡過久

節氣陰氣旺盛，若長時間泡熱水澡，會使陽氣流失、皮膚乾癢或脫皮。建議以短時間洗浴為宜，尤其孩童更要避免泡太久，以防受寒導致筋骨酸痛。

四、忌劇烈運動

立冬氣候寒冷，血管收縮明顯，若進行劇烈運動恐誘發心血管問題，建議以伸展、散步等緩和運動取代。

五、3星座需注意健康

巨蟹座、獅子座與處女座為夏季星座，立冬後易出現舊疾復發、免疫力下降等狀況。小孟老師提醒，這三個星座應多休息、多喝花果茶，維持身體平衡。

六、立冬宜早睡早起

俗語「秋冬養陰」意指夜晚應靜養。晚間9點後為陰氣旺盛之時，立冬後若能早睡早起，可幫助補氣養精、恢復活力。

此外，民間也流傳多項與立冬相關的傳統習俗：

一、「補冬」：古人相信立冬時身體易虛寒，常以羊肉爐、薑母鴨等食補溫補氣血。

二、「拜祖先」：藉立冬之日感謝祖先庇佑，祭拜後食湯圓象徵團圓。

三、「吃餃子」：立冬為秋冬交替，「交」諧音「餃」，寓意節氣轉換。

四、「吃甘蔗」：民間流傳「立冬食蔗齒不痛」，以甘蔗清熱潤喉、象徵節氣圓滿。

五、「吃生蔥」：古法認為立冬吃蔥能助發汗、促進氣血循環，達到驅寒保健之效。

小孟老師也提醒，立冬節氣是一年能量轉換的重要節點，民眾若能遵循養生節氣、避免觸犯禁忌，將有助於迎接健康、平順的冬季生活。

《引新聞》提醒您：以上為民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信，不代表本新聞網立場。

