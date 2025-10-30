立冬6禁忌曝光！命理師揭「1生肖」走大運：年底衝一波

記者蔣季容／台北報導

不少人會在立冬當天進補。（示意圖／資料照）

立冬要到了！命理師柯柏成表示，立冬顧名思義就是「冬天」從這一天正式開始，今年立冬時間是在11月7日12時03分48秒交節氣。柯柏成分享立冬5大禁忌，同時也點名「生肖雞」將走好運，在立冬時期會遇到貴人。

立冬3生肖運勢

生肖蛇： 由於正值「本命年」，整體運勢起伏較大，自己所想計畫要的常會被半路攔截，因此做事要有備案的準備，如果正好又是農曆十月份生的，容易感到疲勞，需注意心血管、眼睛及過勞問題，應維持正常作息，另外要多小心交通車關。

廣告 廣告

生肖虎： 與流年形成「寅巳相刑」，這個節氣特別需留意關節、筋骨痠痛和神經系統方面的不適，避免劇烈運動造成的傷害。

走好運的生肖雞：這個節氣開始有貴人，如果今年度業績還沒達標的，可以趁年底前衝一波，只要主動出擊都容易遇到貴人相助，如果有簽約的場合記得帶個自己的印章（材質需要好一點，避免普通的木頭便章），可以增加簽約率，避免待在辦公室裡等業績上門，只要多勞就能多得。

立冬有什麼禁忌？

忌過早外出：立冬是氣溫驟降的開始，太早出門易受寒氣侵襲，老人和體弱者尤其要注意。

忌暴飲暴食：「補冬」應適可而止，避免大魚大肉、過度油膩，以免增加腸胃負擔。

忌淋雨：立冬若淋到雨，容易生病感冒，同時被認為會損害運勢，出門都要帶把折疊傘在包包裡以防萬一。

忌情緒激動、劇烈運動：冬天宜「養藏」，劇烈運動和情緒大起大落會過度消耗體力，不利於陽氣潛藏。

忌不探望長輩：天氣轉寒，為人子女應關心長輩的身體健康，噓寒問暖是傳統孝道的體現。

台灣立冬要拜拜嗎？

柯柏成指出， 在台灣的習俗，立冬「不一定」是普遍性的祭拜日，沒有像清明、中元那樣的強制性。過去農業社會，部分家庭會準備豐盛的菜餚或補品「拜祖先」，感謝祖先保佑並祈求家人冬季身體健康，這屬於家祭的範疇。然而，現代社會中，更多人選擇以「補冬」聚餐代替正式祭拜，因此拜拜與否主要依各家庭習慣而定，並非統一流傳習俗。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

愛妻被點名小心王子！敖犬14字護愛「她很乖」網驚：太敢講

坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群

4生肖年底鹹魚翻身！升職又加薪 屬虎正財、偏財雙豐收

坣娜病逝！生前受「紅斑性狼瘡」所苦 醫嘆：恐引爆全身器官衰竭

