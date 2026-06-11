立凱電打進特斯拉供應鏈 2.8億元現增過關籌資建廠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者曾仁凱台北11日電）鋰鐵電池正極材料廠立凱電打進特斯拉（Tesla）供應鏈，新台幣2.8億元的現金增資案本週獲准通過，立凱電規劃斥資逾3億元在南台灣建置LFP（磷酸鋰鐵）前驅體5萬噸新產線，預計2027年開始出貨。

立凱電今天表示，此次現金增資取得資金，主要將用來執行北美客戶合約，但由於與客戶簽有保密協議，無法評論客戶動態。

根據立凱電所揭露的現增公開說明書資料，來自北美客戶的訂單預計2027年中出貨，估計年營收貢獻約7億元，2028年營收進一步突破30億元，成長快速。

廣告 廣告

立凱電為LFP電池的正極材料大廠，技術領先，但近年面對中國電池業者的低價與大量規模廝殺，立凱電多數時間處於虧損狀態。立凱電總經理朱瑞陽先前表示，台灣的LFP正極材料年產能僅約2000噸，比起中國的400萬噸，天差地別，很難正面競爭。

不過業者分析，隨著中國政府2025年中限制最新LFP技術出口，範圍含關鍵上游前驅體與正極材料，加上目前中國幾乎主宰全球鋰電池供應；基於地緣政治考量，其他國家開始思考「非中」電池供應鏈的安全性，立凱電為中國以外少數擁有完整LFP鋰電池正極材料製造技術與專利的公司之一，此次成功打進特斯拉供應鏈。（編輯：張良知）1150611