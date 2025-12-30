立即備戰 驗證防衛作戰效能

記者王子昌、陳彥陵、張雅淳、林睿奕、連琳／綜合報導

中共東部戰區日前無視國際規範，逕自展開針對性軍演，國軍第2、4、5作戰區派遣CM22迫砲車、M110A2自走榴彈砲車、CM33裝步戰鬥車展開重要目標防護演練；另第1作戰區針對馬公機場展開重要目標應援演練；第3作戰區由甫完成換裝訓練之M1A2T戰車實施戰備偵巡，具體展現國軍臨戰應處之精實戰力，官兵齊心一致展現捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

第2作戰區部分，花防部裝騎連派遣CM22迫砲車、CM21裝甲運兵車等機動進入責任地區要點，抵達後迅速完成車輛展開、回報與警戒部署，分區建立警戒幕，強化周邊警戒與動線管制，官兵運用地形掩蔽與交互掩護，模擬執行警戒、應援與封控等任務，提升快速反應與作戰應變效能。

第3作戰區則派遣裝甲584旅已完成換裝訓練之M1A2T戰車，與各式輪型車輛實施戰備偵巡，迅速機動至戰術位置，確保重要目標安全；另由53工兵群工兵營及浮橋連實施河道阻絕設置演練，模擬戰備提升情境下，迅速完成河道阻絕部署，驗證工兵部隊即時應處能力。

在第4作戰區部分，戰備部隊展開各項實戰化訓練，43砲指部砲1營派遣M110A2自走榴彈砲車進入戰術位置，強化關鍵基礎設施及重要目標安全防護，營內應變兵力同步執行快速疏散、偽裝及區域聯防等演練，檢視官兵臨戰應處作為，進一步強化整體應變能力與指管效能。

另第5作戰區由裝甲586旅聯兵1營派遣M60A3戰車、CM33與CM34裝步戰鬥車等兵力，實施關鍵基礎設施防護演練，模擬戰場實況執行作戰任務，進行下車警戒、偵察、搜索、掩護等，驗證官兵突發狀況應處，藉以強化官兵對關鍵基礎設施之機動路線熟稔度，有效提升臨戰應變效能。

此外，第1作戰區以「馬公機場應援案」為狀況想定，展開重要目標應援演練。澎防部機步營派遣CM21裝甲運兵車迅速出擊，官兵亦展現精準的協同作戰能力，透過實際行動證明，國軍部隊藉由扎實訓練與穩健的國防建設，有實力、有信心守護家園，構築起堅不可摧的安全屏障。

第3作戰區派遣M1A2T戰車前往戰術位置，進行立即備戰操演。（記者陳彥陵攝）

第5作戰區戰備部隊派遣M60A3戰車、CM33、CM34裝步戰鬥車等兵力，針對關鍵基礎設施實施防護演練。（記者王子昌攝）

第3作戰區官兵駕駛M3機動浮門橋車駛入河道，執行河道阻絕架設演練。（記者林睿奕攝）

針對中共東部戰區連續2天在臺灣周邊海空域實施針對性軍演，國軍除持續監控，並投入立即備戰操演。其中，海軍海鋒大隊依令將飛彈發射車、射控指管車分駛各地戰術位置完成放列，並升起發射架，保持高度警覺。（記者孫建屏攝）

針對中共東部戰區連續2天在臺灣周邊海空域實施針對性軍演，國軍除持續監控，並投入立即備戰操演。其中，陸軍53工兵群浮橋營官兵駕駛M3機動浮門橋車進入河道，操作吊臂進行阻絕設施架設，展現工兵支援作戰效能。（記者林睿奕攝）