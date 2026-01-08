立可帶撤「兩國條例」遭酸爆 林宜瑾認了：從立院議事處拿回來大修

民進黨立委林宜瑾提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，卻在送出僅僅兩天的時間緊急撤案，還被爆出動用修正帶塗銷送案登記，引發外界議論。林宜瑾今（8日）受訪表示，該案仍有人要連署，也需要修改，因此先從議事處拿回來，將它修改更好，她重申「還沒列案，何來撤案？」

林宜瑾提案把《兩岸人民關係條例》修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除條文中「國家統一前」字樣，引發批評，5日被發現默默撤案，再掀討論。林宜瑾第一時間澄清，請國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案。

不過，藍委徐巧芯、羅智強均爆料，林宜瑾的助理帶立可帶到議事處把送案紀錄塗掉，而隨後送案登記本遭立可帶塗銷的畫面也曝光。

林宜瑾今在立院受訪表示，相關法案仍有同仁要連署，也需要修改，所以從議事處把它拿回來，議事處根本也還沒有登載，還沒有打字。她強調，因為是上星期五下班前拿過去的，這星期一一早就拿回來，所以議事處根本就還沒有作業。

林宜瑾重申，還沒有列案，何來撤案，這部法基本上一定要大修，原本一些修正的字眼，可能還不夠符合他們修這部法的精神，所以才又拿回來修改。

