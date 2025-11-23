立可白蓋子上「小圓圈」有特殊用途？業者曝正解 很多人不知道

立可白可以說是學生必備文具之一，能將原子筆寫出來的錯字，用白色顏料蓋過去，等到乾了之後就可以重新書寫。而立可白的蓋子上有一個小圓圈，很多人不知道有什麼用，其實台灣文具商過去曾解釋，該設計可以清除筆尖上乾掉的立可白修正液。

利百代在臉書粉專發文提到，誰知道立可白蓋子上的小圓圈是用來做什麼呢？其實是用來刮去筆尖上乾掉的修正液喔。

其實之前也有網友好奇，在Threads發文詢問，立可白外包裝紅色跟藍色有什麼區別，飛龍文具Pentel香港回答，台灣飛龍曾解釋過，現在紅色和藍色修正液裏填充的液體是一樣的，同樣有速乾功能，所以原則上功能沒有分別，是為了大家在包裝上有更多顏色選擇，才推出了兩款顏色。

但小編也指出，以前紅藍兩款的墨液是真的不同喔，不過紅色是速乾款，藍色是水油性筆通用款，但現在都一樣了；另外香港發售的立可白裡，紅瓶是裝有兩粒鋼珠，藍瓶裡面是放一條鐵棒。

此外，Pentel香港小編還提到，現在有出一款綠色的立可白，使用全新的修正液跟較寬的筆頭，且光澤度也偏低，乾掉後比較像立可帶（修正帶），且同樣是速乾款。

至於過去網傳立可白的味道臭，並具有刺激性的說法。環境部解釋，早期的立可白曾經以三氯乙烷為主要溶劑，優點是快乾且不易燃燒，但是缺點是可能會對臭氧層有負面影響，及對人體具有毒性，近年市售的立可白多數已不含破壞臭氧層的物質，通常改以環己烷或甲基環己烷為主要溶劑，這些溶劑具有易燃性，使用時須要非常小心。且含有甲基環己烷的立可白在通風良好的空間中使用，無大量吸入之前提下，尚不至於對人體有立即性危害。

