立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事

▲日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會接受質詢，明確表態中國若對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣有事的說法，強調日本政府的立場並未改變。

日本《時事通訊社》報導，日本官房長官木原稔今在記者會上重申，不會撤回首相高市早苗在國會回應「台灣有事」的相關發言，並強調這不會改變日本政府一直以來的立場。

木原稔昨（17）日在記者會就曾批評，中國呼籲國民避免赴日旅遊，彷彿在壓縮人員交流， 日本已強烈要求中方採取適當的應對。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨也啟程赴中，今日至中國外交部與中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤，但金井會後臉色鐵青，一語不發。

據共同社此前報導，金井正彰將說明高市早苗「存立危機事態」相關答辯並未改變日本政府的既有立場，希望爭取中方理解，但日方可能不會同意撤回上述答辯。

