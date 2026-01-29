立場大轉變 Nicki Minaj同台川普喊：我是頭號粉絲
台北市 / 林彥廷 綜合報導
饒舌歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）過去曾批評美國總統川普的政策，不過近期她立場大轉變，妮姬米娜於28日前往華府參加「川普帳戶峰會」（Trump Accounts Summit），並在現場表示自己是川普的「頭號粉絲」，並表示其他人對川普的仇恨，反而會更讓她支持川普。
綜合外媒報導，妮姬米娜與現場與川普握手後說道：「我大概是川普的頭號粉絲，而且這一點不會改變。」她隨後繼續說：「至於其他人對川普的仇恨言論，完全影響不了我。事實上，這反而激勵我更支持他，也會激勵我們所有人更支持他。我們不會讓這些人就這樣霸凌川普。那些抹黑行動不會成功。他背後有很強大的力量，而上帝正在保護他。阿們。」
此外，妮姬米娜宣布，將捐出 15 萬至 30 萬美元，給她粉絲的「川普帳戶」（Trump Accounts），不過這筆捐款將如何具體分配、以及是否能直接讓粉絲受惠，目前尚未對外說明。
「川普帳戶」是對《第 530A 條個人退休投資帳戶》的稱呼，是美國近期通過的稅收與支出法案一環。根據該立法內容，政府承諾，凡於 2025 年至 2028 年間出生的所有兒童，只要家長在申報所得稅時為孩子註冊帳戶，即可獲得政府投入的 1,000 美元投資本金。此外，家長每年最多可再投入 5,000 美元，雇主則可每年為孩子投入最多 2,500 美元，這些追加投入可持續至孩子年滿 18 歲為止。在此之前，帳戶內的資金皆不得提領使用。
