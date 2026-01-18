立委丁學忠之父丁耀林告別式 韓國瑜現身「神情哀戚」

立委丁學忠之父丁耀林曾拍攝電影《台西風雲》轟動全台，上個月底辭世享壽88歲。告別式17日在雲林縣虎尾鎮舉行，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文等人都到場弔唁，而喪禮「點主官」由韓國瑜擔任，上百多人哀痛送行，場面肅穆莊嚴。

丁耀林上個月底辭世享壽88歲，告別式17日在雲林縣虎尾鎮舉行，立法 院 長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文等人都到場弔唁。（圖/資料照）

出身雲林縣台西鄉的丁耀林育有5子1女，丁學忠排行老四，其女丁鈺峮目前擔任虎尾鎮民代表，子女都相當優秀。丁耀林創作的第1部小說《台西風雲》，敘述江湖故事，強調浪子回頭善莫大焉，希望藉由此書勸善改過。出版後大受歡迎，短短數個月大賣24萬冊，隨後自編自導拍攝《台西風雲》電影，首輪上映打破全國20年的票房紀錄，獲電影界譽為「來自雲林的黑馬」。

廣告 廣告

丁學忠之父丁耀林曾拍攝電影《台西風雲》轟動全台，上個月底辭世享壽88歲。（圖取自丁學忠臉書）

告別式由韓國瑜擔任點主官，不少藍綠政壇人士皆到場悼念，包括鄭麗文、雲林縣長張麗善、國民黨團總召傅崐萁、前雲林縣長張榮味及藍委張嘉郡、綠委劉建國、無黨籍立委高金素梅等人都到會場弔唁，場面肅穆莊嚴。

丁學忠指出，父親熱愛創作，即使年過8旬，依然堅持每天閱讀書寫。《台西風雲》再版時，父親寫下詩作《漫漫長路我走過》，這條路父親走得踏實且坦蕩，謝謝父親用一生教會後輩如何挺直腰桿行走人生，其身影將永存在眾人的心中。

而丁耀林親戚、前國民黨中央委員許慧琴也在臉書發文表示，「喪禮中播放三叔在2024年為堂弟丁學忠競選立委站台助講，當時86歲的他中氣十足 ，口條順暢，怎樣也想不到會在睡夢中離世。三叔一直都是家族中拿麥克風的人，文武雙全。父親逝世時的祭文也是由三叔撰寫朗誦。再也聽不到三叔的演說了，三叔一路好走」。

延伸閱讀

「我載到李多慧啦！」 運將興奮打電話給女兒 下車暖舉超圈粉

悚！35歲港女遇害屍體「塞床下」 非裔男友逃大陸落網

美軍持續空襲敘利亞 再擊斃蓋達領袖