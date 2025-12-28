立委丁學忠之父丁耀林辭世 享壽88歲《台西風雲》曾轟動全台

立委丁學忠（前右三）之父丁耀林（前右四）去世，其電影《台西風雲》曾轟動全台。（丁學忠提供／張朝欣雲林傳真）

立委丁學忠之父丁耀林，曾拍攝電影《台西風雲》轟動全台，27日睡夢中去世，享壽88歲，家屬28日在虎尾鎮住家設靈堂，丁耀林曾著作《台西風雲》並拍成電影，首輪上映打破全國20年票房紀錄，至今為人津津樂道。丁學忠表示27日還與父親一起吃冰淇淋、談論選民服務事宜，突然離世實在令人一時無法接受。

出身雲林縣台西鄉的丁耀林育有5子1女，丁學忠排行老四，其女丁鈺峮目前擔任虎尾鎮民代表，子女都相當優秀。丁耀林求學時就展現優異的語文天賦，小學至高中參加演說比賽經常拿第一，因家境貧困無法上大學，最後選擇從軍，退伍後全家搬到虎尾鎮，閉門2個月創作第一部小說《台西風雲》。

《台西風雲》敘述江湖故事，人物刻劃逼真，點出人性弱點，丁耀林希望藉由此書勸善改過，讓世人知道浪子回頭善莫大焉。出版後大受歡迎，短短數個月大賣24萬冊，隨後自編自導拍攝《台西風雲》電影，首輪上映打破全國20年的票房紀錄，獲電影界譽為「來自雲林的黑馬」。

丁耀林熱愛寫作，除《台西風雲》小說，還陸續著作《死囚》、《漫漫長路我走過》、《我要活下去》等作品，其中《漫漫長路我走過》獲中國時報連載，創作之餘更投身社會公益、關懷弱勢，獲選雲林縣模範父親。

丁學忠表示，他2年前參選雲林海線立委時，父親並不支持，但他告訴父親想繼續母親、前縣議員王麗鶴臨終時不忘服務選民的心願，父親才同意讓他參選。當選立委後父親經常告訴他要用心為民服務，昨天下午還與父親邊吃冰淇淋邊聊選民服務進度，後來父親上樓午休，他則出門跑行程，沒想到這一別竟是永別。

