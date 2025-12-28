立委丁學忠之父丁耀林過世 享壽88歲

曾造成全台轟動的「台西風雲」小說作者丁耀林昨天晚間過世，享壽88歲，其子、國民黨立委丁學忠憶及昨天還跟父親吃著冰淇淋、叮囑選服案件，一夜間天人永隔，難掩悲痛。

丁學忠父親丁耀林。（圖／丁學忠臉書）

丁耀林育有5子1女，女兒丁鈺峮現為虎尾鎮代表，排行老四的丁學忠為現任國民黨立委。丁耀林曾獲選為雲林縣模範父親。

丁學忠說，2年前國民黨徵召他參選雲林縣第一選區立委時，父親相當反對，但想到母親、前縣議員王麗鶴臨終託付，才同意讓他出來參選報答恩情。當選後，父親僅叮囑他為民謀福祉，昨天下午父子還邊吃冰淇淋、邊聊選民服務進度，後來眼看著父親走上樓午休，而他出門跑行程，未料這竟是父子倆的最後一面。

丁學忠表示，父親從小展現語文天賦，功課名列前茅，求學期間多次代表學校參加演講比賽，幾乎年年得第一名，然而高中畢業因家境苦寒，父親選擇念軍校，在校期間參加全國演講比賽，連續2年奪冠。

丁學忠指出，母親當選縣議員時，他們兄弟姊尚年幼，父親選擇退伍返鄉，並舉家搬遷至虎尾，閉門創作首部小說「台西風雲」，短短數月狂賣24萬冊，接著自編、自導拍攝「台西風雲」電影，首輪即創下高票房。

丁耀林陸續創作小說「死囚」、「殺手輓歌」等，同時熱心公益，關懷弱勢、急難救助。對於父親辭世，丁學忠感謝各界關心，治喪期間不便之處，敬請見諒。（中央社）

