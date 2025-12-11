立委不請助理一樣領補助？立法院：看「若干人」有無包括「零人」

立法院副秘書長張裕榮。資料照



國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，其中把現行每位立委聘用8至14名公費助理的規範，改為聘用助理「若干人」，並將現行核銷制度全面改為由立委「統籌運用」助理費，且免檢據核銷。民進黨王義川質疑，如此一來假如立委不聘助理，立法是否還要撥款助理費？立院副秘書長張裕榮回應表示，要看「零人」是否有解釋空間。

立法院司法及法制委員會今（12/11）邀請法務部、審計部等機關，就「八百萬助理費變成小金庫、立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告並接受質詢。

依陳玉珍及28名藍委提出的版本，未來立院助理費將改為撥付「一定數額」給立委，由委員自行決定運用範圍，包括助理薪資、健檢費、文康活動費等，不再採逐項核銷制度。同時，助理人數規範從「8至14人」改為「若干人」，未明確設定最低聘用人數。

民進黨立委王義川質詢立法院副秘書長張裕榮，直指現行115年度編列113位立委、每人8至14名助理所需預算一年約8.8億元，若未來法律通過、立委選擇「不聘助理」，立法院是否仍須照樣撥款給委員？

張裕榮回應，法案若三讀通過，助理費預算將依新法調整執行，王義川追問：「所以所有委員都聘用零人，錢仍然照撥？」張裕榮表示，執行時必須依據法律規範，同時「尊重委員權利」。至於前提是「聘用若干人」，是否包含「零人」，確實仍有解釋空間，需待法律明確後才可定義。

