立委任期倒數！賴清德喊話挺15%台美關稅 黃國昌嗆：公民課重修

記者陳思妤／台北報導

黃國昌再嗆賴清德莫名其妙、公民課重修（圖／翻攝畫面）

美國總統川普台灣時間27日點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起南韓關稅從15%提高至25%。總統賴清德急向藍白喊話，「不要焦土政策」，希望在野黨能夠給予支持。不過，2月1日就要請辭立委的民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（28）日開嗆，莫名其妙，請問台灣跟美國貿易談判內容在哪裡，內容都沒看到就要在野黨開空白支票，「賴清德的民主憲政、公民課恐怕要重修！」

對於賴清德喊話支持台美關稅，民眾黨立法院黨團大嗆，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚。民眾黨團稱，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，此種「挾洋以自重」的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

黃國昌今天受訪時又嗆，「我覺得莫名其妙！」賴清德叫在野黨不要阻擋，但問題是，目前為止請問台灣跟美國貿易談判內容在哪裡，內容都還沒送來國會就要國會不要阻擋，賴清德是對客觀的事實掌握有問題，還是刻意製造衝突、抹黑在野黨？

黃國昌稱，賴清德請在野黨不要阻擋的貿易協定現在到底在哪裡？國會連收都沒收到，內容都沒看到就要在野黨開空白支票，在完全沒看到內容的情況下預先同意，「賴清德的民主憲政、公民課恐怕要重修！」

